العالم

روسيا: المسلحون يحضّرون لاستفزاز جديد باستعمال الكيميائي في إدلب

12/07/2019

روسيا: المسلحون يحضّرون لاستفزاز جديد باستعمال الكيميائي في إدلب

أعلن مندوب روسيا لدى منظمة حظر الكيميائي، ألكسندر شولغين، أن المسلحين يحضرون لاستفزاز جديد باستعمال الكيميائي في محافظة إدلب.
وقال شولغين: "نسمع نفس الخطاب، بأن السوريين لديهم احتياطيات مخبئة من الأسلحة الكيميائية ويأخذون من هناك عندما يحتاجون إلى استخدامها. في الوقت نفسه، لا أحد يفكر في المصلحة العسكرية لمثل هذا الاستعمال. لاحظنا بالفعل أن الحديث عن استخدام الأسلحة الكيميائية يبدأ عندما تحرز القوات السورية نجاحات على الأرض. فما نفع استخدام الأسلحة الكيميائية في هذه الحالة؟".
وأضاف "السوريون هنا وفي نيويورك يقولون إنهم يعلمون أن ذخائر كيميائية تدخل (البلاد) وهم يعرفون من أي البلدان تأتي، ويتم الإبلاغ عن أسماء الأشخاص المسؤولين عن الاستفزازات التي يجري إعدادها"، وأوضح "في إدلب يحضّر لاستفزاز كيميائي جديد"، ونبّه قائلاً "سيرسلون فريق تحقيق سيقول إن السوريين والروس هم المسؤولون مرة أخرى".‎

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