12/07/2019

"نيويورك تايمز": الإمارات لم تستجب لنداءات السعوديين للتراجع عن قرار سحب قواتها من اليمن

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الإمارات، رغم نداءات حلفائها السعوديين، قررت سحب قواتها من اليمن بوتيرة ونطاق يستبعدان مشاركتها في أي تقدم جديد على الأرض.



ونقلت الصحيفة الأمريكية عن دبلوماسيين غربيين وعرب مطلعين على الموضوع قولهم إن الإمارات قد خفضت وجودها العسكري في اليمن بشكل ملحوظ، متطلعة إلى الانسحاب من الحرب التي يصبح ثمنها عاليا للغاية، في خطوة رأت فيها الصحيفة اعترافا متأخرا بأن هذه الحرب لا يمكن الانتصار فيها.



وأكدت أربعة مصادر مطلعة للصحيفة أن الإمارات خفضت تعداد قواتها في محيط ميناء الحديدة غربي اليمن بمقدار 80% الشهر الماضي، ليقل اليوم عن 150 عسكرياً، كما سحبت من المنطقة مروحياتها الهجومية والمدافع الثقيلة.



غير أن قرار الإمارات استدعى، حسب الدبلوماسيين، خيبة أمل كبيرة لدى السعودية، وأكد دبلوماسي غربي مطلع على الموضوع للصحيفة أن "مسؤولين رفيعي المستوى في الديوان الملكي (السعودي) تدخلوا شخصياً في محاولة لإقناع القادة الإماراتيين بالتراجع عن خفض قواتهم".



وأشار بعض الأشخاص الذين أطلعتهم الإمارات على الموضوع إلى أن أبو ظبي امتنعت عن إعلان قرارها رسمياً لـ"تقليص تعاسة السعوديين".‎

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