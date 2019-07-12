لبنان

الحريري من بعبدا: بحثت والرئيس نتائج حادثة قبرشمون .. والامور ايجابية

12/07/2019

الحريري من بعبدا: بحثت والرئيس نتائج حادثة قبرشمون .. والامور ايجابية

قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من قصر بعبدا، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: "بحثت وفخامة الرئيس في الشؤون العامة بالبلاد، وعلى رأسها المساعي الرامية إلى تهدئة نتائج حادثة قبرشمون، لا سيما أن مشروع الموازنة يفرض نفسه في الأسبوع المقبل"، وأضاف "نتعامل مع نتائج حادثة قبرشمون على اساس مبادرة بري التي تقبّلها الرئيس عون"، ولفت الى أن "الامور ايجابية وإن شاء الله نتمكن من الوصول الى التوافق". 

وأضاف: "المواطن اللبناني همه الاقتصاد، وعلينا التركيز على الاقتصاد، ونتوقف عن الحديث في السياسة ليرتاح البلد. كما أن الصراخ السياسي والتعبئة، التي لا تفيد المواطنين ولا تأتي بالكهرباء لا توصل إلى أي نتيجة".

وتابع: "ليس هناك تعطيل لجلسات مجلس الوزراء، وأنا من طلبت إرجاء الجلسة لأن الجو كان متشنجاً، وما حصل لم يكن بسيطاً، ولكن بالهدوء يمكن معالجته".

وختم الحريري "إن التركيز يجب أن يكون على العمل الذي ينتظره اللبنانيون".‎
 

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