العالم

الحرس الثوري يدمّر مقرات الارهابيين في المناطق الحدودية مع كردستان العراق 

12/07/2019

الحرس الثوري يدمّر مقرات الارهابيين في المناطق الحدودية مع كردستان العراق 

دمّر الحرس الثوري الاسلامي الإيراني اليوم الجمعة مقرّات الارهابيين في المناطق الحدودية مع كردستان العراق، في عملية جاءت رداً على النشاطات الارهابية الاخيرة التي أدت إلى استشهاد أحد أبطال الحرس وجرح اثنين آخرين في محافظتي اذربايجان الغربية وكردستان.

عملية اليوم أتت بعد التحذيرات التي وجهتها إيران لمنطقة كردستان العراق للحد من استخدام المجموعات الارهابية في المناطق الحدودية منطلقا لاهداف التدريب وتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف الامن في ايران.

وحول العملية، قال الحرس الثوري في بيان إنه "تم تنفيذها بمشاركة الوحدات الصاروخية والطائرات المسيرة والمدفعية التابعة للحرس، ودمرت المقرات الناشطة للارهابيين ما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير منهم"، مشيراً إلى أنها جاءت بعد القيام بعمليات استخبارية دقيقة في مجال التعرف الى أماكن انتشار الارهابيين مستخدمين طائرة محلية الصنع "مهاجر M6" القادرة على التحليق لمسافة 2000 كم، حيث أطلقت قنابل ذكية ودقيقة على معسكرات الإرهابيين.

ولفت الحرس الثوري الى محاولات الارهابيين استغلال سكان القرى واستخدامهم كدروع بشرية، داعياً اهالي كردستان العراق الى الابتعاد عن أماكن وجود المجموعات الارهابية وانتشارهم والقيام بطردهم.‎

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