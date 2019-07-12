12/07/2019

أرسلان من السراي: للفصل بين المسارين السياسي والقضائي

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي، رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب.

وقال أرسلان إثر اللقاء: "ما حصل في الجبل أخيرا غير مقبول، ومسؤولية الدولة وهيبتها والعيش المشترك والسلم الأهلي كلها مهددة. ما حصل ليس إشكالا عابرا، ولا يحاولن أحد تصوير الامور على هذا الشكل. هناك موكب وزير تعرض لمحاولة اغتيال".

وأوضح أنه أبلغ الرئيس الحريري بأنه "يجب أن يكون هناك فصل بين المسار السياسي والمسار القضائي".

وأكد "أننا منفتحون على كل الحلول، لكن هذا لا يعني أن نسمح بأن يكون الشهداء الاحياء والاموات عرضة للسياسة قضائيا وامنيا".

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