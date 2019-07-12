12/07/2019

الأسد يستقبل مبعوث بوتين: اللقاء تناول الجهود المتواصلة لإحراز تقدم على المسار السياسي

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والوفد المرافق. وتركّز اللقاء حول الجهود المتواصلة في المسار السياسي، وخاصة ما يتعلق بتشكيل لجنة مناقشة الدستور وآليات وإجراءات عملها، والمراحل الهامة التي وصلت إليها.

كما تم الاتفاق حول مواصلة العمل والتنسيق المكثف من قبل الجانبين حول الخطوات التالية وصولاً إلى تحقيق النتائج المرجوّة في هذا الإطار، وعدم السماح للدول التي تحاول إطالة أمد الحرب الإرهابية على سوريا بوضع العراقيل أمام هذه العملية.

وفي السياق، تناول الطرفان مستجدات الحرب على الإرهاب، والهجمات الارهابية الأخيرة التي انطلقت من إدلب ضد المناطق الآمنة المحيطة بها، وأكد الجانب الروسي دعمه للجيش السوري في ردّه على هذه الهجمات وعلى أي استفزازات تقوم بها المجموعات الإرهابية المتمركزة في إدلب.

وجددت موسكو تأييدها لحق سوريا في الدفاع عن مواطنيها والحفاظ على سلامة أراضيها وتطهيرها بشكل كامل من الإرهاب.



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