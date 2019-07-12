12/07/2019

جابر لـ"العهد": لجنة الشؤون الخارجية ستتبنى بيان بري بشأن العقوبات الاثنين

أكّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب ​ياسين جابر​ أنّ اللجنة ستعقد اجتماعاً الاثنين المقبل تتبنى فيه ما ورد في بيان رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على حزب الله والتي تُشكّل اعتداء على كل لبنان.

وفي حديث لموقع "العهد" الإخباري، تناول جابر ملف الموازنة وأزمة قطع الحساب، موضحاً أنّ على الحكومة الإسراع بعقد جلسة لأنّ البلد يرزح تحت أزمات ويحتاج الى اتخاذ قرارات إصلاحية عاجلة، خصوصاً أنّ الموازنة مهدّدة بالطعن إذا لم يجر البت بمسألة قطع الحساب.

وأوضح جابر أنّ الاجتماع المالي الذي عقد الخميس برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي شكّل مناسبة لإطلاع الحريري من قبل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على التعديلات وحصيلة النقاشات التي توصّلت لها اجتماعات لجنة المال والموازنة والتي استطاعت تخفيض العجز إلى 6,59 بالمئة، وهو رقم مهم جداً، وفق جابر الذي يشير الى أنّ الحكومة مطالبة بتقديم لوائح بالمنتجات التي سيفرض عليها رسوماً نوعية خلال 15 يوماً.

وشدّد جابر على أنّه ولى الزمن الذي "يبصم" فيه المجلس النيابي على المشاريع بلا نقاشات، ومن هذا المنطلق قامت لجنة المال بواجبها على أكمل وجه وأرسلت رسالة واضحة أنها مع سياسة التقشف وتخفيض العجز.



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