12/07/2019

القناة "السابعة": الحرب المقبلة مع لبنان ستكون الأقسى على "إسرائيل"

ذكر موقع "القناة السابعة" الإسرائيلية، أن "رؤساء السلطات الاسرائيلية الذين اجتمعوا قبل عدة أسابيع مع قائد المنطقة الشمالية يوآل ستريك سمعوا منه، أنه وفقًا لتقدير الاستخبارات فإن الجبهة الداخلية، يُتوقع أن تتعرض في الحرب المقبلة لهجوم بأعداد كبيرة جدًا من الذخائر الدقيقة والأكثر فتكًا".

رئيس المجلس "المحلي الاسرائيلي" شلومي غابي نعمان قال لـ"القناة السابعة" إنه قلق جدا، وأضاف "إحدى المشاكل التي أشرنا إليها أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون هي ان هناك اهمال مستمر منذ عشر سنوات للشمال، "إسرائيل" انتقلت إلى الجنوب وهناك هي تستثمر في أعقاب كل المشاكل الأمنية".

وتابع نعمان قائلا "لقد كان هناك مسار لتحصين الشمال الذي تم الاتفاق عليه عام 2018، وصادق "الكبينت" على معالجة كل التحصينات على الحدود الشمالية، لكن للأسف الخطة لم تنفذ ففي عام 2019 كان من المفترض أن يتم تقديم ميزانية تبلغ 500 مليون شيكل لتحصين المستوطنات الواقعة حتى مسافة 4 كلم من الحدود، وعمليا لم نحصل على شيكل واحد".

وأضاف نعمان أنه "في شلومي يوجد حوالي ألف عائلة دون حماية، ونحن نستعد وفق كلام قائد المنطقة الشمالية لأن تكون الحرب المقبلة الأقسى على "إسرائيل"، ونحن كمستوطنات ملاصقة للسياج سنتلقى ضربات أكثر بعشر مرات من حرب لبنان الثانية".

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