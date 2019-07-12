لبنان
12/07/2019
الشيخ دعموش: المقاومة حق شرعي ووطني وقانوني
شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش على أن العدوان الذي شنه العدو "الاسرائيلي" على لبنان في تموز العام 2006 كان "أبشع" عدوان عرفه لبنان في تاريخ صراعه مع الكيان الصهيوني، اذ استخدم فيه العدو كل آلته التدميرية من اجل القضاء على المقاومة وإبعاد اللبنانيين عنها، لكنه انتهى بالفشل والخيبة والهزيمة، بفعل الجهاد والمقاومة والتضحيات، وبفعل الوعي والبصيرة والصبر والتحمل والثبات، وتمسك اللبنانيين بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة وكل عناصر القوة التي تحلى بها شعبنا.
واضاف الشيخ دعموش في خطبة الجمعة أننا لا زلنا بحاجة اليوم الى عناصر القوة هذه لمواجهة التحديات والعقوبات والاستحقاقات التي يفرضها علينا الاعداء اذ لا زلنا في قلب الصراع.
وأشار الشيخ دعموش الى أن حزب الله يتمسك بالمقاومة لانها تحمي لبنان وتدافع عن الشعب اللبناني، وقد فعلت ذلك في كل مراحل الصراع مع العدو الصهيوني وفي مواجهة الارهاب التكفيري.
ولفت الى أن المقاومة بالنسبة إلينا هي قناعة وفعل ايمان، وحق شرعي ووطني وقانوني واخلاقي وانساني ثابت، وكل محاولات التحريض والضغوط والعقوبات التي تمارسها الولايات المتحدة الاميركية وحلفاؤها على حزب الله لن تزحزحنا عن التزام هذا الحق، ولن تغير من قناعاتنا ومواقفنا، ولن تثنينا عن متابعة طريق المقاومة ومواجهة الاحتلال والاطماع "الاسرائيلية" والمحاولات الاميركية المستمرة للايقاع بين اللبنانيين وضرب وحدتهم الداخلية.