12/07/2019

الشيخ دعموش: المقاومة حق شرعي ووطني وقانوني

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش على أن العدوان الذي شنه العدو "الاسرائيلي" على لبنان في تموز العام ‏‏2006 كان "أبشع" عدوان عرفه لبنان في تاريخ صراعه مع الكيان الصهيوني، اذ ‏استخدم فيه العدو كل آلته التدميرية من اجل القضاء على المقاومة وإبعاد اللبنانيين ‏عنها، لكنه انتهى بالفشل والخيبة والهزيمة، بفعل الجهاد والمقاومة والتضحيات، ‏وبفعل الوعي والبصيرة والصبر والتحمل والثبات، وتمسك اللبنانيين بمعادلة الجيش ‏والشعب والمقاومة وكل عناصر القوة التي تحلى بها شعبنا.

واضاف الشيخ دعموش في خطبة ‏الجمعة أننا لا زلنا ‏بحاجة اليوم الى عناصر القوة هذه لمواجهة التحديات والعقوبات والاستحقاقات التي ‏يفرضها علينا الاعداء اذ لا زلنا في قلب الصراع.‏

وأشار الشيخ دعموش الى أن حزب الله يتمسك بالمقاومة لانها تحمي لبنان ‏وتدافع عن الشعب اللبناني، وقد فعلت ذلك في كل مراحل الصراع مع العدو ‏الصهيوني وفي مواجهة الارهاب التكفيري.

ولفت الى أن المقاومة بالنسبة إلينا هي ‏قناعة وفعل ايمان، وحق شرعي ووطني وقانوني واخلاقي وانساني ثابت، وكل ‏محاولات التحريض والضغوط والعقوبات التي تمارسها الولايات المتحدة الاميركية ‏وحلفاؤها على حزب الله لن تزحزحنا عن التزام هذا الحق، ولن تغير من قناعاتنا ‏ومواقفنا، ولن تثنينا عن متابعة طريق المقاومة ومواجهة الاحتلال والاطماع ‏"الاسرائيلية" والمحاولات الاميركية المستمرة للايقاع بين اللبنانيين وضرب وحدتهم ‏الداخلية.‏

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