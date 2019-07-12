العالم

تركيا تبدأ بتسلم منظومة "إس-400" وحلف شمال الأطلسي يعرب عن قلقه من ذلك

12/07/2019

تركيا تبدأ بتسلم منظومة "إس-400" وحلف شمال الأطلسي يعرب عن قلقه من ذلك

أعلنت تركيا اليوم هبوط طائرات شحن عسكرية روسية في أحد مطارات أنقرة العسكرية تحمل أجزاء من منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية. وأكدت وزارة الدفاع التركية، بدء تسلمها منظومة "إس-400".

من جانبها قالت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، إن تسليم أنقرة منظومة "إس-400" سيكون طبقا للمواعيد المتفق عليها. وأكدت وزارة الدفاع الروسية بدورها ان إيصال الأجزاء الباقية من إس-400 إلى تركيا سينفذ وفقا للعقد.

وقد توصلت تركيا إلى اتفاق مع روسيا لشراء منظومة "إس-400" سنة 2017، ورغم محاولات واشنطن الضغط على أنقرة وتهديدها بفرض عقوبات وحرمانها من الحصول على المقاتلة "إف-35"، أصر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على إتمام الصفقة وشراء المنظومة الدفاعية الروسية.

وأمام هذا التطور، أعرب حلف شمال الأطلسي عن قلقه بعد إعلان تركيا بدء تسلم أجزاء من المنظومة الروسية.

وتخصص منظومة "إس-400" الروسية لمواجهة الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ الباليستية، وغيرها من وسائل الهجوم الجوي، في ظروف عمل منظومات تشويش إلكترونية وغيرها.

وبمقدور المنظومة تدمير الأهداف الطائرة على مدى 400 كلم والأهداف الباليستية المحلقة بسرعة تبلغ 4.8 كلم في الثانية، على ارتفاعات تتراوح بين عدة أمتار وعشرات الكيلومترات.

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