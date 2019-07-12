12/07/2019

في صيف الانتصارات.. أضخم حديقة ألعاب بتاريخ الضاحية الجنوبية تنتظر أطفالكم

"12 تموز 2006" تاريخ لن ينساه أهالي الضاحية الجنوبية، أعوام مرّت على حرب الـ 33 يومًا وكرامة النصر لم تفارقهم. في أجواء ذكرى النصر الالهي في تموز وفي ذكرى عملية الوعد الصادق تفتتح مفوضية بيروت في كشافة الإمام المهدي (عج) وبرعاية اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية في باحة عاشوراء - السان تريز أضخم حديقة ألعاب في تاريخ الضاحية من أجل استقبال الأطفال بجو من الترفيه والمرح ليعيشوا أجواءهم الخاصة والمميزة.

على مدى أيام تستقبل باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت الأطفال ليستشعروا الكرامة والعزة التي صنعتها بندقية المقاومة الباسلة، بالتزامن مع بدء عملية الوعد الصادق عام 2006 وحتى الانتصار في آب.

للوقوف عند التحضيرات ومعرفة التفاصيل تواصل موقع "العهد" الاخباري مع أمين اعلام مفوضية بيروت في كشافة الإمام المهدي (عج) رضا ايراني الذي أكد أن "حديقة الألعاب شيدت في مساحة خارجية في الهواء الطلق وتحوي أكثر من 70 لعبة لمختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى زاويةٍ مخصصة للأطفال ما دون الثلاث سنوات".





واضاف: "على مساحة ١٠ آلاف متر مربع تتوزع الألعاب، منها لعبة تسلق الحبال واجتياز الموانع و"رابيل" بطول 6 و8 أمتار ونصف و"المراجيح"، فضلاً عن مضامير: ركوب الخيل و"السكوتر" والدراجات الهوائية و"ATV" و"battan"، لافتًا الى أن حديقة الألعاب تحوي 4 ألعاب مائية متنوعة، الى جانب الألعاب الهوائية و"ترامبولين بانجي"، اضافة الى ألعاب "البينغ بونغ" و"بيبي فوت" و"بلياردو".

ايراني أشار في حديثه لـ "العهد" الى الزاوية المخصصة بالأنشطة التعبيرية والحرفية في الباحة، حيث يمارس الطفل مهنة يحبها وتتنوع بين المذيع والطبيب والدهان والتدبير المنزلي وغيرها.

وتوقف ايراني عند صالة عرض أفلام الرسوم المتحركة، اذ سيعرض في الحديقة يوميًا عند الساعة التاسعة مساءً فيلم من انتاج شركة "ميم"، أمّا الأفلام فهي:" بينوكيو، أميرة الروم، الفيل الملك، 5 ليرات، زرافتي، حكايا ملونة".

"أسعار دخول الألعاب في الحديقة رمزية" يقول ايراني، لافتًا الى أن بعض الألعاب مجانية أيضًا.

وبحسب ايراني، التحضيرات في الباحة مكتملة وجاهزة لاستقبال الأطفال وعائلاتهم، مشيرًا الى أن موقف السيارات مؤمن.

يذكر أن حديقة الألعاب تستقبل الأطفال يوميًا ما عدا يوم الاثنين بدءًا من السبت 13 تموز ولغاية 30 آب من الساعة 5:00 عصرًا حتى 11:00 مساءً.

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