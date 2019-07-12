12/07/2019

الجزائر وتونس إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية

قرارات جريئة لإتحاد كرة القدم الذي يمنح الشباب فرصة للبروز

قررت اللجنة التنفيذية للإتحاد اللبناني لكرة القدم فرض على أنديتي الدرجتين الأول والثانية إشراك عدد من اللاعبين الشباب ما دون 22 عاماً بمجمل مباريات الدوري والكأس على أن لا تقل المشاركة عن الـ1000 دقيقة للاعب الواحد.

وسيحسم الإتحاد ثلاث نقاط من أي نادي مخالف من رصيده في الدوري.

وستمنح هذه الخطوة فرصة للاعبين الشباب للمشاركة ما لا يقل عن ثماني مباريات في مسابقتي الدوري والكأس.

ليطور اللاعبين مهاراتهم ما يمنح الفرصة للمنتخبات للاستفادة من اللاعبين الصاعدين.

كما بات كل نادي مشارك في الدرجة الأولى مجبرًا على أن يكون مدربه حائزا على شهادة تدريب من المستوى الأول بينما يملك مساعده شهادة من الفئة c وعلى مدرب الحراس أن يكون حائزا على شهادة تدريب من الفئة a.

وأبقت اللجنة على ثلاثة أجانب وفلسطيني يحق له المشاركة في كل نادي في دوري الدرجة الأولى، وتم رفع عدد اللاعبين الذين يحق للنادي تسجيلهم على دكة البدلاء من سبعة إلى تسعة.

ومنع رؤساء وأمناء سر الأندية وأعضاء الهيئة الإدارية من التواجد على دكة الأحتياط بهدف الحد من الإشكالات.

وعلى الصعيد المادي أعلن الإتحاد تقسيم الدخل الخاص بكل مباراة على الشكل التالي: يحصل الإتحاد على نسبة 20 بالمئة بينما توزع نسبة 80 بالمئة بالتساوي بين الناديين.

وقد يواجه هذا القرار إعتراضا خاصة وأن عدد الأندية التي تحظى بحضور جماهيري حاشد في مبارياتها هو صغير بينما غالبية أندية الدرجة الأولى لا يشاهد مبارياتها إلا قلة لا تصل لمئات معدودة ما سيحرم الأندية ذات الجماهيرية الحاشدة من عائدات مالية كانت تعول عليها.

ونشرت اللجنة جدول مباريات كأس التحدي التي ستنطلق في التاسع عشر من تموز حيث سيواجه الصفاء شباب البرج عند الخامسة عصر الجمعة على ملعب جونيه البلدي، فيما يواجه التضامن صور البرج على ملعب كفر جوز.

وتستكمل المنافسات في 23 تموز حيث يلعب الصفاء بمواجهة طرابلس على ملعب جونيه، ويلتقي التضامن صور السلام زغرتا على ملعب العهد.

وقررت اللجنة سحب قرعة بطولة دوري الدرجة الأولى في التاسع عشر من الجاري.

النجمة يمنح يحيى الهندي استغناءه

منحت إدارة نادي النجمة لاعب وسط الفريق يحيى الهندي الذي انضم للنبيذي منتصف الموسم المنقضي كتاب استغناءه ليصبح اللاعب اللبناني الأسترالي والذي شارك مع المنتخب الأولمبي حرا وبإمكانه الانتقال لأي نادي يرغب بضمه.

الأخاء يتعاقد مع الواعد علي مرقباوي

تعاقد نادي الأخاء الأهلي عاليه مع المهاجم الصاعد علي مرقباوي 19 عاما ليمثل المهاجم السريع والذي يملك مهارات فنية جيدة مكسبا للفريق الجبلي الذي خسر نجمه الأول أحمد حجازي العائد لناديه العهد بعد إعارة استمرت لثلاث سنوات.

ومرقباوي هو شقيق اللاعب محمد مرقباوي الذي سبق له اللعب للنادي الجبلي قبل أن ينضم الصيف الجاري للبرج.

وجدد الأخاء عقد لاعبيه محمد عطوي وسعيد عواضة في محاولة لإبقاء الفريق في المراكز المتقدمة بعد أن أنهى الدوري رابعا وبلغ نصف نهائي كأس لبنان.

فوز معنوي للناشئين

أنهى المنتخب اللبناني لكرة القدم للناشئين مشاركته في بطولة غرب آسيا بفوز معنوي على نظيره الفلسطيني بهدفين لهدف بعد ثلاث هزائم تعرض المنتخب.

مدرب يوناني في الجهاز الفني لهوبس

عين المدرب اليوناني يونيس ليفانوس في الجهاز الفني لنادي هوبس الذي ينشط في دوري الدرجة الممتازة لكرة السلة اللبنانية ليكون مساعدا للمدرب الشاب جاد الحاج.

الجزائر وتونس إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية

بلغ المنتخب الجزائري نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 بفوزه على نظيره الإفواري بركلات الترجيح اثر نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لهدف. ليضرب الاخضر موعدا مع نيجيريا في المربع الذهبي.

منح سوفيان فيغولي التقدم لمحاربي الصحراء بعد عشرين دقيقة على البداية قبل أن يهدر الهداف بغداد بونجاح فرصة تعزيز النتيجة للجزائريين بإضاعته ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني.

ليرد الفيلا بإدراك التعادل عبر كوتجيا عند الدقيقة 62 لينتهي اللقاء بتعادل استمر للشوطين إضافيين قبل أن تحسم ركلات الترجيح النتيجة لصالح الجزائر بنتيجة 4 3.

واكمل المنتخب التونسي أضلاع المربع الذهبي بعد فوزه على منتخب مدغشقر مفاجئة البطولة بثلاثية منهيا مغامرة المنتخب الصاعد في البطولة ليواجه نسور قرطاج المنتخب السنيغالي المرشح لحصد اللقب.

افتتح التونسيين مجال التسجيل بالنيران الصديقة عبر المدافع طوماس فنتن عند الدقيقة 53 وأضاف يوسف لمساكنة الهدف الثاني للنسور عند الدقيقة 60 واختتم نعيم سليطي أهداف التوانسة في آخر أنفاس اللقاء.

برشلونة ينفي دفع قيمة الشرط الجزائي لضم غريزمان

نفت صحيفة سبورت الكاتالونية نقلا عن مصادر مقربة من نادي برشلونة دفع بطل الليغا قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد الفرنسي انطوان غريزمان من ناديه اتلاتيكو مدريد.

وأكدت الصحيفة أن الصفقة لم تتم حتى الآن وأن النادي الكاتالوني لم يحول قيمة الشرط الجزائي المقدرة ب120 مليون يورو نافية ما نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية.

هداف الناشئين في إنكلترا ينضم لبرشلونة

تعاقد نادي برشلونة مع نجم منتخب إنجلترا للناشئين ما دون 16 عاما ومهاجم وستبروميتش لوري باري الذي سجل عشرة أهداف مع المنتخب في بطولة أوروبا للناشئين خلال خمس مباريات.

إقرأ المزيد في: رياضة