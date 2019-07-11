11/07/2019

الاحتلال رفض منح تصاريح لـ 40% من مرضى غزة المحولين للعلاج بالخارج

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن سلطات الاحتلال الصهيوني رفضت خلال العامين الماضيين منح تصاريح لسفر 40% من المرضى المحولين من قطاع غزة للعلاج في الضفة الغربية والاراضي المحتلة في العام 1948 عبر معبر بيت حانون "ايرز".

وقالت الكيلة خلال ورشة عمل عقدت في مدينة رام الله إن "سلطات الاحتلال تمنع ذوي الأطفال المرضى من مرافقتهم، ما يضطرهم لإرسال مرافقين كبار في السن مثل الجد أو الجدة الأمر الذي يشكل عبئاً مادياً ونفسياً على المريض وعائلته".

وأضافت أن المحافظات الشمالية والجنوبية تعاني الويلات نتيجة سياسات الاحتلال وممارساته العدوانية تجاه شعبنا، إضافة إلى استهداف القطاع الصحي والطواقم الطبية والمسعفين وسيارات الإسعاف".

وشددت على أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني وطواقمه الطبية، وفّر الغطاء للاحتلال للإمعان في انتهاك القوانين والأنظمة والأعراف الدولية.

وأشارت الكيلة إلى حجم المأساة والدمار الذي خلفته سلطات الاحتلال التي تواصل اعتداءاتها اليومية، إضافة إلى ما لحق بالقطاع الصحي من أضرار جسيمة نتيجة لذلك.

وقالت وزيرة الصحة إن "الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات تسبب في وضع اقتصادي وصحي وبيئي كارثي، وتسبب في ضرر كبير للجهاز الصحي، كما أن منع إصدار التصاريح اللازمة للمرضى للعلاج خارج قطاع غزة، يعد عاملاً آخر من عوامل تراجع الوضع الصحي، رغم أن الوزارة تقوم بكل ما تستطيع من أجل توفير ما يلزم للمرضى ضمن الإمكانيات المتاحة".‎

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