العالم

سوريا: إصابة 11 مدنياً جراء تفجير إرهابي قرب كنيسة بالقامشلي

11/07/2019

سوريا: إصابة 11 مدنياً جراء تفجير إرهابي قرب كنيسة بالقامشلي

 

أصيب عدد من الأشخاص بجروح نتيجة تفجير إرهابي بسيارة مفخخة جانب كنيسة السيدة العذراء وسط القامشلي.

وذكرت وكالة "سانا" أن إرهابيين فجروا سيارة مفخخة في حي الوسطي بمدينة القامشلي بجانب كنيسة، مما أدّى إلى إصابة 11 مدنياً بجروح ووقوع أضرار مادية في جدران الكنيسة والمحال التجارية والسيارات المركونة بالمكان.

وقد تم نقل الجرحى إلى أحد مشافي المدينة لتلقي العلاج الإسعافي المناسب.

وأصيب في الـ23 من حزيران الماضي شخصان بجروح نتيجة انفجار دراجة نارية مفخخة في حي الهلالية عند المدخل الغربي لمدينة القامشلي.

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