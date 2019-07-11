11/07/2019

"القسام": الاحتلال يعيش حالة فشل ويغطيها بتسريب معلومات مفبربكة



أكد الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة مساء الخميس، أن الاحتلال "الإسرائيلي" لا يزال يعيش حالة الفشل والتخبط بعد عملية "حد السيف" التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 شرقي خانيونس.

وقال أبو عبيدة في بيان إن (الاحتلال) "يحاول التغطية على هذا الفشل وتعويضه بنشر وتسريب معلومات مفبركة وكاذبة ومضللة عبر أذرع استخباراتية وإعلامية مختلفة".

وشدد على أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول محاولات الاحتلال خطف واغتيال عدد من قيادات "القسام" هو محض تلفيق ووهم وأحلام لا أساس لها من الصحة.

وذكر أن المقاومة -بفضل الله- في حالة يقظة دائمة ومعركة مفتوحة وستظل شوكة في حلق الاحتلال حتى زواله.

ودعا أبو عبيدة وسائل الإعلام إلى الحذر من تداول معلومات مجهولة المصدر والتحلي بالمسؤولية واستقاء الأخبار المتعلقة بالمقاومة من مصادرها الرسمية.‎

وأكدت كتائب القسام في وقت سابق أنها تمكنت من الوصول إلى مراحل متقدمة في كشف خيوط العملية الخاصة والخطيرة التي باشرت قوةٌ خاصة بتنفيذها واكتشفت في تشرين الثاني/نوفمبر شرق خان يونس وأسفرت الاشتباكات حينها عن 7 شهداء على رأسهم القيادي في القسام نور بركة، وأطلقت عليها اسم "حد السيف".

وكان جيش الاحتلال الصهيوني أقرّ هذا الأسبوع بأن قوة خاصة تابعة له فشلت في تنفيذ عملية تسلل استخباراتية في خان يونس، يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر، وقتل فيها ضابط صهيوني برتبة عقيد، وأصيب آخر بجروح متوسطة.

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