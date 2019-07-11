11/07/2019

سمير اياس يوقع عقدًا احترافيًا مع ناد بلغاري والعهد يشكره على مساهماته

وقع لاعب نادي العهد السابق ولاعب منتخب لبنان سمير اياس عقدًا احترافيًا مع نادي pfc dunav ruse البلغاري.

وشكر النادي بإدارته و لاعبيه و جمهوره سمير على السنوات التي قضاها في النادي و على مساهمته في إحراز البطولات.

بدوره، خاض المهاجم المميز أحمد حجازي مرانه الأول مع فريقه العهد الذي عاد إليه بعد انتهاء فترة إعارته للأخاء الأهلي عاليه والتي استمرت لثلاثة مواسم.

وشارك المهاجم السريع في الحصة التدريبية الأولى للاعبي بطل لبنان تحت إشراف المدير الفني باسم مرمر الذي كان قد منح إجازة للاعبي فريقه استمرت 15 يومًا بعد العبور إلى نهائي كأس الإتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا والاحتفاظ بلقبي الدوري والكأس.

وخاض لاعبو الفريق الأساسيين الحصة التدريبية الأولى على ملعب النادي على طريق المطار.

وأكد مدرب الفريق السوري أياد عبد الكريم أن التحضيرات ستبدأ بوتيرة منخفضة ثم تتصاعد، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة التي سيستهلها الأصفر بكأس النخبة التنشيطية قبل المشاركة في تصفيات البطولة العربية للأندية الأبطال.

واعتبر أن لقب كأس الإتحاد الآسيوي حلم غير بعيد خاصة وأن بطل الثنائية يستند لنخبة من اللاعبين المحليين القادرين على صنع الإنجاز، مشيرًا إلى أن البطولة العربية سترفع من مستوى اللاعبين الفني استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

موجة الاعتزالات تتواصل وجديدها ألكس بطرس وشارلي نجيم

من جهته، أعلن مهاجم السلام زغرتا الشاب ألكس بطرس اعتزاله كرة القدم نهائيًا في استمرار لسلسلة الاعتزالات التي بدأها لاعبو الأنصار غازي حنينة وعلاء البابا.

وتردد أن سبب اعتزال بطرس الذي قدم موسمًا مميزًا مع سفير الشمال الذي يستعد لكأس التحدي بمواجهة ودية مع جاره طرابلس الرياضي السبت رغبته بإكمال دراسته الجامعية في برشلونة، بعدما سجل بطرس خمسة أهداف في الدوري ولعب مع المنتخب الأولمبي.

ولحق زميل بطرس الواعد شارلي نجيم بإعلانه تركه اللعبة نهائيًا بهدف السفر إلى الخارج لمتابعة دراسته، ما سيشكل ضربة قوية لكتيبة المدرب الأردني نهاد صقار الذي باشر مهامه مع النادي الزغرتاوي الأسبوع الماضي استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وأولها كأس التحدي التي تنطلق في التاسع عشر من الجاري حيث يلعب السلام مع البرج والتضامن صور.

الفلسطيني محمد قاسم يشتكي الأنصار للإتحاد

بدوره، قدم لاعب الوسط الفلسطيني محمد قاسم المنتقل حديثًا إلى البرج شكوى في الإتحاد اللبناني لكرة القدم على نادي الأنصار لعدم حصوله على مستحقاته المالية كاملة من عقده المنتهي نهاية الموسم المنقضي.

ورتان يعود للحكمة

الى ذلك، عاد المدرب واللاعب السابق ورتان ليكون على رأس الجهاز الفني لنادي الحكمة الطامح للعودة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بمعاونة سوهاد زهران وعدنان عيتاني وتحت إشراف المستشار الفني أميل رستم.

وتعمل إدارة الأخضر على بناء فريق قوي قادر على العودة لدوري الأضواء.

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