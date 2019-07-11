رياضة

هل يكون مراد الهزلي أجنبي النجمة الثاني؟

11/07/2019

هل يكون مراد الهزلي أجنبي النجمة الثاني؟

ينتظر أن يصل الجمعة لاعب الوسط التونسي مراد الهزلي للخضوع لاختبار مع فريق النجمة الذي أوصى مديره الفني طارق جرايا بإحضار اللاعب إلى ملعب المنارة.
ويستطيع الهزلي 28 عامًا والذي لعب لأندية الصفاقسي والإفريقي شغل مركزي الوسط وجناح الهجوم.
إلا أن مسيرته خلال الثلاث سنوات الماضية مع الأندية في الدوري التونسي غير مبشرة، حيث سجل هدفًا خلال 49 مباراة وحصل على 15 بطاقة صفراء وثلاث حمراء فهل يكون الهزلي ثاني أجانب النبيذي الذي جددت إدارته للسنيغالي ادريسا انيانغ؟.

علي هشام السبع نائبًا لرئيس النجمة
من جهته، أكد علي هشام السبع نائب الرئيس الجديد لنادي النجمة أنه بدأ بمباشرة مهامه، مشيرًا إلى أن النادي يعمل على استقدام أجانب سوبر ولاعب محلي خلال الساعات المقبلة.
وأكد على العلاقة الممتازة مع رئيس النادي أسعد الصقال، مشيرًا إلى وجود خطة لإعادة الفريق إلى منصات التتويج.

 

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