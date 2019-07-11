11/07/2019

حرس الثورة الإسلامية يفكك خلية إرهابية غرب إيران

أعلن مقر النجف الأشرف التابع للحرس الثوري الإسلامي عن تفكيك خلية إرهابية في منطقة جوانرود في محافظة كرمانشاه غرب إيران.

وفي التفاصيل، أوضحت إدارة العلاقات العامة في المقر في بيان اليوم الخميس أنه "تم إحباط محاولة مجموعة إرهابية مرتبطة بالاستكبار العالمي التسلل إلى البلاد عبر الحدود الغربية بغية تنفيذ أعمال إرهابية تخريبية".

وأضاف البيان أن عناصر مقر النجف الأشرف وبعد إجراءات استخباراتية دقيقة وعملياتية أعدت كمينا للمجموعة الإرهابية واشتبكت معها ما أدى إلى تفكيكها.

وأشار البيان إلى كشف وضبط كميات من السلاح والذخائر وأجهزة الاتصال بحوزة الخلية الإرهابية.

وأعلن المقر عن استشهاد أحد عناصره ويدعى محمد خان سليماني نسب أثناء العملية.





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