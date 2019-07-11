11/07/2019

فلسطين المحتلّة: اعتقالات وإحراق لأشجار الزيتون في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة دهم وتفتيش طالت مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال 12 فلسطينيا.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل إعلامه إن جنوده اعتقلوا 12 شابا فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بذريعة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ومن جملة الاعتقالات، كان الشّاب إسماعيل سامي الجعفري الذي قام الاحتلال باقتحام منزله في مخيم الدهيشة للاجئين في محافظة بيت لحم.

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال أصيب خلالها عدد من الشبان بالرّصاص الحي وآخرين بحالات اختناق، وجرى نقل عدة إصابات إلى مستشفيات مدينة بيت لحم لتلقي العلاج.

وفي بلدة تقوع، اعتقلت قوّات الاحتلال خليل عماد العمور عقب اقتحام منزله وتفتيشه.

أما في محافظة الخليل، فقد نفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش في منزل الأسير والمحكوم بالمؤبد بهاد علي حسن العدم الحروب في بلدة دير سامت، والمعتقل منذ ما يقرب العشرة أعوام، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم وتمركزت في ضاحية شويكة وفتشت منزلا وعبثت بمحتوياته.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال اقتحموا منزل القيادي في حركة "حماس" إياد ناصر في شويكة وفتشوه، كما انتشروا في المنطقة لساعات.

وفي نابلس، أحرق مستوطنون المئات من أشجار الزيتون في بلدة بورين جنوب مدينة نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن مستوطني مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي قرى جنوبي نابلس أضرموا النار بمئات أشجار الزيتون في المنطقة الجنوبية في بورين.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الدفاع المدني الفلسطيني من الوصول لإخماد النيران، فيما عملت طائرات إطفاء إسرائيلية على منع امتداد النيران إلى داخل المستوطنة.

ولفت دغلس إلى أن جرافات تابعة للمستوطنين اقتلعت في وقت سابق عددا من أشجار الزيتون الرومية وسرقتها، قبل أن يضرموا النيران ببقية الأشجار.

بدوره، قدر رئيس مجلس قروي بورين يحيى قادوس عدد الأشجار التي احترقت بنحو 1600 شجرة زيتون.

كما احترقت عشرات الأشجار، مساء أمس في مناطق حرجية بين بلدة قباطية ومدينة جنين.

وأفاد جهاز الدفاع المدني أنه تمكن من السيطرة على النيران التي أتت على عشرات أشجار الزيتون وأشجار أخرى وأعشاب جافة في مناطق حرجية بين قباطية ومدينة جنين.

وأوضح أن طواقمه في ثلاثة مراكز في محافظة جنين عملت على مدار ساعتين لإخماد الحريق ومنع امتداده إلى الأراضي الزراعية والأشجار المجاورة.

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