11/07/2019

"تل أبيب" تدعم قبرص ضد تنقيب تركيا عن النفط في المتوسط

نشر موقع "تايمز أوف إسرائيل" تقريرًا ذكر فيه أن كيان العدو عبّر عن دعمه لقبرص، بعد تأكيد تركيا مواصلة تنقيبها عن النفط في المياه الإقليمية للجزيرة، الأمر الذي تعترض عليه العاصمة القبرصية نيقوسيا لأنه يجري داخل منطقتها الاقتصادية.

وأثار اكتشاف احتياطي هائل من الغاز في شرق المتوسط خلافا بين قبرص العضو في الإتحاد الأوروبي وتركيا التي أرسلت الشهر الماضي سفينة ثانية باسم "يافوز" للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة.

ورافق إعلان تركيا التنقيب عن النفط والغاز توترات مع الإتحاد الأوروبي الذي دعا أنقرة لوقف نشاطاتها غير القانونية.

وعلى الأثر غرد الناطق بإسم وزارة خارجية العدو إيمانويل نحشون قائلاً إن ""إسرائيل" تتابع بقلق شديد الخطوات الأخيرة التي اتخذتها تركيا في المياه أمام ساحل قبرص الشمال شرقي، وتؤكد دعمها التام وتكاتفها مع قبرص في ممارستها لحقوقها السيادية في مناطقها البحرية ومعارضتها لأية محاولة لانتهاك هذه الحقوق"، كتب نحشون.



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