11/07/2019

مستشار حكومة العدو: الملك السعودي "خط أحمر"

تسارعت موجة التطبيع العلني بين السعودية وكيان العدو، وتجاوزت العقود العسكرية والاقتصادية التي ابرمت بين الطرفين، فيما يواصل الطرفان المدح والثناء العلني المتبادل على وسائل الإعلام.

وفي حلقة جديدة من مسلسل هذه العلاقة، احتج المستشار في مكتب رئاسة حكومة العدو والمحلل الصحفي إيدي كوهين على شتم الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود بألفاظ نابية، معتبرا ان الملك هو "خط أحمر" بالنسبة لكيان العدو.

وفي برنامج حواري عرضته شاشة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، تم استضافة كوهين إلى جانب الخبير في شؤون الشرق الأوسط حسن مرهج، وناقش الطرفان موضوع فرض الولايات المتحدة عقوبات على نواب من حزب الله".

ورفض كوهين في سياق الحلقة الشتائم التي وجهت للملك السعودي من قبل مرهج.

كما اعتبر كوهين أن دعم حكام السعودية والبحرين والإمارات للإرهاب التكفيري "يمثل الإسلام الحقيقي"، مدعيا أنهم "لا يمارسون سياسة ضد مصالح بلادهم"، على حد تعبيره.

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