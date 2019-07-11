11/07/2019

ظريف: لندن تنشر ادعاءات كاذبة للتغطية على ضعفها

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن "ادعاءات لندن بشأن محاولة طهران اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج لا قيمة لها، وتهدف إلى إثارة التوتر".

وقال ظريف في كلمة له خلال الحفل الختامي لملتقى مسؤولي المحافظات في جميع أنحاء إيران : "لا قيمة للادعاءات البريطانية بشأن توقيف الحرس الثوري ناقلة نفط بريطانية في الخليج .. بريطانيا كررت هذه الادعاءات مرارًا والحرس الثوري نفى ذلك، وهم يطرحون هكذا ادعاءات للتغطية على ضعفهم".

وزعمت بريطانيا أن 3 قوارب إيرانية، حاولت اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، لكن هذه القوارب ابتعدت بعد تلقيها تحذيرات من سفينة حربية بريطانية، على حد تعبيرها.

وحول زيارة مستشار الرئيس الفرنسي في الشؤون الدبلوماسية امانوئيل بون إلى طهران، لفت ظريف إلى أن بون لم يقدم أي مقترحات جديدة، ومساعيه كانت من أجل خفض التوتر، مؤكدًا أن طهران يمكن ان تتراجع عن إجراءاتها النووية في حال عادت واشنطن إلى الاتفاق النووي، أو نفذت أوروبا التزاماتها بموجب هذا الاتفاق.

كما أكد أن الولايات المتحدة فشلت ميدانيًا وسياسياً في الظروف الحالية لأنها عجزت حتى في الحصول على بيان ولو من سطر واحد ضد إيران في الاجتماع الاستثنائي لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذّرية، مضيفًا أن الاتفاق النووي سيتعزز في المستقبل.

واعتبر أن الأمريكيين باتوا في عزلة على الساحة السياسية في العالم، وفشلوا حتى في الحصول على بيان من سطر واحد من رئيس المجلس في اجتماع لمجلس حكام الوكالة، مشيرًا الى أنهم اعتقدوا أنهم يستطيعون إدانة إيران من خلال تشكيل هذا الاجتماع.

وقال ظريف "لقد ظنوا أنهم يستطيعون تدمير الاقتصاد الإيراني وعزل الناس عن الحكومة عن طريق الحظر".

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