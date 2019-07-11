11/07/2019

أطراف الأزمة السودانية يتسلمون مسودة اتفاق الخرطوم اليوم

أعلن الوسيط الأفريقي في السودان محمد الحسن ولد لبات إرجاء تسليم مسودة اتفاق الخرطوم النهائية إلى المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اليوم الخميس لأسباب وصفها بالفنية.

ولم يتطرق الوسيط الأفريقي ولا الوسيط الإثيوبي محمود درير إلى ماهية الأسباب الفنية التي تسببت بتأجيل تسليم المسودة لطرفي الاتفاق، والذي كان مقررًا مساء أمس الأربعاء.

وكان المجلس العسكري قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي على لسان الناطق باسمه شمس الدين الكباشي، عن اكتمال صياغة مسودة الاتفاق التي سيوقعها مع قوى إعلان الحرية والتغيير وتسليمها للأطراف الأربعاء، وبعدها ستكون جاهزة للتوقيع عقب المراجعة وإعلان موعد التوقيع النهائي.

ويتضمن اتفاق تقاسم السلطة الذي أعلن فجر 5 تموز/يوليو الجاري، بوساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلًا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان.

إقرأ المزيد في: العالم