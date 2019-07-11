11/07/2019

حرس الثورة الإسلامية ينفي مزاعم احتجاز ناقلة نفط بريطانية

نفت إدارة العلاقات العامة بالمنطقة الخامسة للقوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية مزاعم وزارة الحرب الاميركية حول محاولة الحرس احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مياه منطقة الخليج.

وأوضحت الإدارة في بيان لها اليوم الخميس أن "دوريات القوة البحرية للحرس الثورة تواصل أداء واجباتها بشكل اعتيادي وتنفذ مهامها بدقة وصلابة، ولم تواجه أية سفينة أجنبية بما فيها السفن البريطانية خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وشددت على أن "المنطقة الخامسة للقوات البحرية للحرس الثوري قادرة على توقيف السفن الأجنبية في الرقعة الجغرافية التابعة لها على نحو قاطع وسريع ودون تردد، إذا ما كانت قد تلقت إيعازا بذلك".

وكانت مصادر في وزارة الحرب الاميركية قد زعمت ان خمسة زوارق سريعة إيرانية حاولت احتجاز ناقلة نفط بريطانية وابتعدت بعد تدخل الفرقاطة البريطانية "اتش ام اس مون روز".

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