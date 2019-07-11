11/07/2019

انتخاب سليمان شنين رئيسًا للبرلمان الجزائري

انتخب النائب المعارض سليمان شنين أمس رئيسًا للمجلس الشعبي الوطني الجزائري "البرلمان" خلفًا للنائب عن جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب الذي اضطر للاستقالة مؤخرًا تحت ضغط الحراك الشعبي.

وتم اختيار شنين بالتزكية بتأييد أغلبية الأحزاب بعدما سحب حزبا جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي ذوا الأغلبية البرلمانية مرشحيهما الستة لرئاسة المجلس.

وأشاد الرئيس الجديد بالمؤسسة التشريعية وبأجواء جلسة انتخابه، ووصفها بالخطوة الديمقراطية.

وأضاف شنين أن الجلسة تأتي في وقت حساس تمر به الجزائر، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي فريق وحده أن يخرجها من الوضع الحالي.

وينتمي شنين إلى حركة البناء الوطني، وهي جزء من تحالف النهضة والعدالة والبناء الذي يضم نواب ثلاثة أحزاب ذات توجه إسلامي، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان الجزائري التي يصل فيها نائب عن حزب معارض إلى رئاسة المجلس، واختير رئيسا للغرفة السفلى للبرلمان الجزائري بعدما أقر النواب المجتمعون بشغور المنصب على إثر استقالة بوشارب.

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