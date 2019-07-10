10/07/2019

اليمن: 45 قتيلًا وعشرات الجرحى بضربة باليستية على تجمعات مرتزقة العدوان قبالة نجران

أطلقت القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية ظهر اليوم الأربعاء صاروخًا باليستيًا من طراز "بدرF" على تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي شمال البقع قبالة نجران.

وفي السياق، أكد متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن" العشرات من مرتزقة الجيش السعودي سقطوا قتلى وجرحى جراء استهداف تجمعاتهم بصاروخ "بدرF" شمال البقع".

وأضاف سريع أنهُ "تم رصد سيارات الإسعاف وهي تنقل القتلى والجرحى إلى مستشفيات نجران وسط حالة من الارتباك والهلع في صفوف قوات العدوان".

وأكد سريع مقتل 45 مرتزقًا وسقوط عشرات الجرحى وحالتهم خطرة، إذ كان التجمع يقارب خمسة ألوية.

وبين سريع أن الاستهداف بصاروخ بدر F الذي يحمل 14 ألف شظية وينفجر من أعلى إلى أسفل قد أحدث حالة رعب كبيرة في أوساطهم، مؤكدا أن العملية موثقة وسوف يتم نشر مشاهدها في الوقت المناسب.

وذكر أن العملية أتت في وقت كانت قوى العدوان تحضر فيه لتصعيد كبير باتجاه المناطق الحدودية فكانت ضربة استباقية بعد عملية استخباراتية ورصد دقيق لتجمعاتهم.‎

إقرأ المزيد في: اليمن