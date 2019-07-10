10/07/2019

الرئيس عون: سنلاحق موضوع العقوبات الأميركية بحق نائبين لبنانيين ونبني على الشيء مقتضاه

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن تدبير وزارة الخزانة الاميركية بفرض عقوبات بحق لبنانيين بينهم نائبان في مجلس النواب، والذي يتكرر من حين الى آخر، يتناقض مع مواقف أميركية سابقة تؤكد التزام لبنان والقطاع المصرفي فيه بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومنع استخدامها في اعتداءات ارهابية، او في غيرها من الممارسات التي تعاقب عليها القوانين.

واعتبر عون ان لبنان يأسف للجوء الولايات المتحدة الاميركية الى هذه الاجراءات لا سيما لجهة استهداف نائبين منتخبين.

وقال "سوف يلاحق الموضوع مع السلطات الأميركية المختصة ليبنى على الشيء مقتضاه".‎

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