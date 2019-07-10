10/07/2019

الحريري: عقوبات واشنطن على نائبي حزب الله أخذت منحًى جديدًا ولن تؤثر على عمل الحكومة

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن العقوبات الأميركية التي طالت اعضاء في مجلس النواب هي كسائر العقوبات السارية، ولكن لا شك انها اخذت منحى جديدًا من خلال فرضها على نواب في البرلمان، وهذا لن يؤثر لا على المجلس النيابي ولا على العمل الذي نقوم به في مجلسي النواب والوزراء.

واعتبر الحريري أن هذا الأمر جديد وسنتعامل معه كما نراه مناسبًا وسيصدر عنا موقف في شأنه.

وأضاف أن المهم ان نحافظ على القطاع المصرفي وعلى الاقتصاد اللبناني، وان شاء الله تمر هذه الازمة عاجلًا ام اجلًا، ونأمل ألا يصار الى تضخيم هذا الموضوع لأنه موجود أساسًا فلا داعي للتحليلات لأنها ستؤدي برأيي الى تأزيم الواقع السياسي.

وقال: "لا شك أن المجلس النيابي لا يرضى على هذا الامر وهو سيد نفسه ويمثل إرادة الشعب، لكن العقوبات أمر آخر، ويجب علينا ألا نضيّع البوصلة بهذا الشان".

وختم الحريري قائلاً: "من هنا يجب ان نتعامل مع التحديات وألا نخلق ازمات لأنفسنا، بل علينا العمل على ما هو اهم شيء في البلد وهو المواطن اللبناني والسعي الى تأمين حاجاته وتوفير وضع اقتصادي جيد له، فهو شبع كلامًا في السياسة وشعارات. فالشعار الوحيد هو المواطن اولا والاقتصاد اولًا والانماء والتعليم والبيئة اولًا. هذا ما يريده المواطنون. واذا استمررنا ببيعه كلامًا في السياسة فـ"العوض بسلامتكم"".‎

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