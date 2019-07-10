العالم

"هيومن رايتس ووتش": على "التحالف الدولي" دفع تعويضات لضحايا غاراته في سوريا

10/07/2019

"هيومن رايتس ووتش": على "التحالف الدولي" دفع تعويضات لضحايا غاراته في سوريا

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة، بدفع التعويضات لضحايا غاراته على سوريا.

وقالت المنظمة: "على التحالف بقيادة الولايات المتحدة معالجة آثار الضرر اللاحق بالمدنيين جراء العمليات العسكرية في سوريا"، مشيرة إلى أن "محققين مستقلين" أفادوا أن غارات التحالف الجوية "قتلت 7 آلاف مدني على الأقل في العراق وسوريا منذ أيلول/سبتمبر 2014".

وأوضحت المنظمة أنها أجرت تحقيقات كشفت أن "التحالف" نفذ في العامين 2017 و2018 أربع غارات جوية "غير قانونية" طالت قريتي تل الجاير والحلو بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، و"أودت بحياة 63 مدنيا ودمرت وأضرّت بالممتلكات"، لكن لم يتم دفع أي تعويضات للضحايا.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" لما فقيه إنه "رغم انتهاء القتال ضد "داعش"، تستمر معاناة المدنيين المتضررين من غارات "التحالف". وينبغي على "التحالف" توسيع نطاق المدفوعات التي قدمها في كانون الثاني/يناير 2019 لتشمل المدنيين المتضررين من عملياته السابقة في سوريا".

وتقود الولايات المتحدة في سوريا قوات "التحالف الدولي" المزعوم ضد "داعش" منذ صيف 2014 دون دعوة أو موافقة من دمشق، التي تؤكد ان الجيش الأمريكي وحلفاءه بانتهاك سيادة سوريا وارتكاب المجازر المتكررة بحق السوريين.

 

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