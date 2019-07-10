10/07/2019

المقداد: لا غطاء على مرتكبي جريمة قتل خالد رباح

دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد القوى الأمنية الى القيام بواجباتها في الجريمة النكراء التي أودت بحياة صديق العائلة المغفور له خالد علي رباح، وقال إن الجريمة "أصابتنا كما أصابت عائلة آل رباح لما يربطنا بها من أواصر قربي ومصاهرة وحسن جوار وعلاقات أخوية وتاريخية خصوصًا عائلة المرحوم الفقيد الشيخ علي مصطفى رباح ( أبو مصطفى) وأولاده".

وأكد المقداد في بيان له أن العائلة تجدد إدانتها لهذا العمل ومطالبتها للقوى الأمنية بضرورة القيام بواجباتها لا سيما لناحية توقيف الجناة الذين تواروا عن الأنظار.

وشدد على أن العائلة أكدت أنها لم ولن تكن البيئة الحاضنة للذين اقترفوا هذا الفعل، مشيرًا الى أنه تم رفع الغطاء من أول لحظة عن المرتكبين.

وأعلن المقداد براءة العائلة منهم وممن تثتب مشاركته بارتكاب هذه الجريمة.

وختم قائلا: "نجدد بالتقدم من أهلنا آل رباح بأحر التعازي راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

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