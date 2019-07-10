لبنان

المقداد: لا غطاء على مرتكبي جريمة قتل خالد رباح

10/07/2019

المقداد: لا غطاء على مرتكبي جريمة قتل خالد رباح

دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد القوى الأمنية الى القيام بواجباتها في الجريمة النكراء التي أودت بحياة صديق العائلة المغفور له خالد علي رباح، وقال إن الجريمة "أصابتنا كما أصابت عائلة آل رباح لما يربطنا بها من أواصر قربي ومصاهرة وحسن جوار وعلاقات أخوية وتاريخية خصوصًا عائلة المرحوم الفقيد الشيخ علي مصطفى رباح ( أبو مصطفى) وأولاده".

وأكد المقداد في بيان له أن العائلة تجدد إدانتها لهذا العمل ومطالبتها للقوى الأمنية بضرورة القيام بواجباتها لا سيما لناحية توقيف الجناة الذين تواروا عن الأنظار.

وشدد على أن العائلة أكدت أنها لم ولن تكن البيئة الحاضنة للذين اقترفوا هذا الفعل، مشيرًا الى أنه تم رفع الغطاء من أول لحظة عن المرتكبين.

وأعلن المقداد براءة العائلة منهم وممن تثتب مشاركته بارتكاب هذه الجريمة.

وختم قائلا: "نجدد بالتقدم من أهلنا آل رباح بأحر التعازي راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

إقرأ المزيد في: لبنان

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد

16/10/2019

الجراح بعد جلسة مجلس الوزراء: رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد
في أربعينية الإمام الحسين (ع)..مسيرة للمشاية إلى مقام السيدة خولة "ع"

16/10/2019

في أربعينية الإمام الحسين (ع)..مسيرة للمشاية إلى مقام السيدة خولة "ع"
كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووفد وكالة التنمية الفرنسية "A.f.d " زارا الهرمل

16/10/2019

كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية ووفد وكالة التنمية الفرنسية "A.f.d " زارا الهرمل
تكتل بعلبك الهرمل: بدء العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسية في بلدة بدنايل

16/10/2019

تكتل بعلبك الهرمل: بدء العمل بتنفيذ محطة التحويل الرئيسية في بلدة بدنايل
بري: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة

16/10/2019

بري: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة
الحاج حسن: الدولة عاجزة أمام الحرائق

16/10/2019

الحاج حسن: الدولة عاجزة أمام الحرائق
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني