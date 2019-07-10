10/07/2019

ترامب عن السفير البريطاني لدى واشنطن: شديد الغباء ومتعجرف

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا لاذعًا على السفير البريطاني لدى واشنطن واصفًا إياه بـ "السخيف وشديد الغباء والأحمق المتعجرف".

وانطلقت التغريدات الأخيرة لترامب في أعقاب تأكيد الحكومة البريطانية في داوننغ ستريت "دعمها الكامل" للسير كيم داروك، سفير بريطانيا لدى واشنطن.

وكان ترامب قد أعلن أول أمس الاثنين أنه لن يتعامل مع السير كيم، بعدما كشفت رسائل بريد إلكترونية مسربة عن وصفه إدارة ترامب بعدم الكفاءة.

وعلمت "بي بي سي" أن السير كيم لن يتمكن من لقاء إيفانكا ترامب ابنة الرئيس كما كان مقررًا.

وشرعت حكومة المملكة المتحدة في إجراء تحقيق رسمي في هذه التسريبات.

وعمد ترامب إلى موقع "تويتر"، أمس الثلاثاء، وغرد قائلًا: "السفير السخيف الذي فرضته المملكة المتحدة على الولايات المتحدة ليس شخصًا نتحمس له، إنما هو شديد الغباء".

وأضاف ترامب: "أحرى به أن يتحدث لبلاده، ولرئيسة الوزراء تيريزا ماي، عن مفاوضات بريكست الفاشلة، وألا ينزعج جراء انتقادي للطريقة السيئة التي دارت بها المفاوضات"، وتابع: "لقد أخبرت تيريزا ماي كيف تنجز هذه الصفقة، لكنها تابعت السير في طريقها الغبي العاجز وفشلت في إنجاز الصفقة. كارثة!"

وأردف: "لا أعرف السفير، لكني أُخبرتُ أنه أحمق متعجرف. أخبِروه أن الولايات المتحدة تتمتع الآن بأفضل نظامين اقتصادي وعسكري في العالم، الآن ... وأن النظامين يشهدان تناميًا وتحسنًا وقوة بشكل متزايد... شكرًا، سيدي الرئيس!"

وكانت الحكومة البريطانية قد وصفت التسريبات بـ "المؤسفة" وقالت إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة لا تزالان تتشاركان علاقة "خاصة ومستمرة".

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