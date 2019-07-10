10/07/2019

الرئيس بري: العقوبات الأميركية ضد بعض النواب اعتداءٌ على كلّ لبنان

شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن العقوبات الاميركية ضد نواب في البرلمان اللبناني هو اعتداء على كل لبنان، في إشارة الى أن العقوبات الأمريكية الأخيرة طالت أعضاء كتلة الوفاء للمقاومة النواب محمد رعد ومحمد فنيش وأمين شري.

وقال في بيان له: "بإسم المجلس النيابي اللبناني أسأل هل أصبحت الديموقراطية الأميركية تفترض وتفرض الاعتداءات على ديموقراطيات العالم ؟".

وتوجه الى الاتحاد البرلماني الدولي داعيًا إيّاه لاتخاذ الموقف اللازم من هذا التصرف اللامعقول.

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