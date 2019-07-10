العالم

"موزيلا" تمنع الإمارات من حراسة أمن الإنترنت الدولي

10/07/2019

"موزيلا" تمنع الإمارات من حراسة أمن الإنترنت الدولي

قررت شركة البرمجيات وخدمات الإنترنت "موزيلا" الأمريكية صاحبة محرك البحث "فايرفوكس" منع حكومة الإمارات من أن تصبح واحدة من حراسها في مجال أمن الإنترنت، وذلك استنادا إلى تقارير بشأن برنامج إماراتي للتجسس الإلكتروني.

وقالت موزيلا في بيان لها أمس الثلاثاء إنها ترفض مسعى الإمارات لأن تصبح حارسا معترفا بها دوليا لأمن الإنترنت، ومفوضةً للتصديق على سلامة المواقع لمستخدمي "فايرفوكس".

وأضافت موزيلا أنها اتخذت هذا القرار لأن شركة أمن الإنترنت "دارك ماتر" كانت ستضطلع بدور الحارس، وأن تحقيقا لـ"رويترز" وتقارير أخرى ربطت بينها وبين برنامج اختراق إلكتروني تديره الإمارات.

وذكرت "رويترز" سابقا أن "دارك ماتر" ومقرها أبوظبي أعدّت وحدة لعملية اختراق إلكتروني سرية تحت اسم مشروع ريفين نيابة عن جهاز مخابرات إماراتي، وتتألف الوحدة من مسؤولين سابقين في المخابرات الأمريكية نفذوا عمليات اختراق إلكتروني لمصلحة حكومة الإمارات.

وقال ضباط سابقون في مشروع ريفين لـ"رويترز" إن الكثير من المسؤولين التنفيذيين بشركة "دارك ماتر" لم يكونوا على علم بالبرنامج السري الذي مارس نشاطه من فيلا في أبوظبي بعيدا عن مقر "دارك ماتر".
 
ووجدت "رويترز" أن عمليات البرنامج شملت اختراق حسابات على الإنترنت لناشطين في مجال حقوق الإنسان وصحافيين ومسؤولين من حكومات منافسة.

ونفت "دارك ماتر" أية صلة لها بعمليات الاختراق، قائلة إن التقارير التي أفادت بضلوعها في ذلك استندت على "بيانات كاذبة وتشهيرية ولا أساس لها".

وفي هذا السياق، قالت مديرة القطاع الهندسي في "موزيلا" سيلينا ديكلمان إن "تقارير "رويترز" بالإضافة إلى ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" ومؤسسة "إنترسيبت" الإخبارية جعلت الشركة تخشى من أن تستخدم "دارك ماتر" دور حارس الأمن على الإنترنت للقيام بعمليات مراقبة".

وأضافت ديكلمان للوكالة أن "موزيلا" خلصت إلى أن "وضع ثقتنا في "دارك ماتر" وإغفال أدلة موثوقة سيعرض كلا من الشبكة والمستخدمين للخطر".

 

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