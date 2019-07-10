العالم

خطة أميركية لحماية السفن في منطقة الخليج

10/07/2019

خطة أميركية لحماية السفن في منطقة الخليج

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي جوزيف دانفورد في تصريحات له إن واشنطن ستقدّم دعمًا على صعيد المراقبة والتنظيم لتحالف يهدف لتأمين السفن التي تمر في منطقة الخليج، مؤكدًا أن السفن الأميركية لن تقوم بمواكبة السفن التابعة لدول أخرى، فكل دولة ستقوم بمواكبة السفن التي تحمل علمها.

وبحسب ما نشر موقع "ديفنس وان"، تحدّث دانفورد عن قيام دول أخرى بتنظيم دوريات ومراقبة السفن، بينما تقوم الولايات المتحدة بتقديم القيادة والسيطرة والمعلومات الاستخباراتية والدعم على صعيد المراقبة والاستطلاع.

وأشار الى أنّ القيادة الوسطى في الجيش الاميركي قدّمت خطة في هذا المجال بناء على طلب صناع القرار الأميركيين.

"ديفنس وان" أفاد أن دانفورد اجتمع صباح أمس الثلاثاء مع وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ووزير الحرب الأميركي بالوكالة مارك إسبر من أجل بحث تفاصيل الموضوع، وهو تحدث عن اتصالات تجري مع عدد من الدول لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إنشاء تحالف يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.

ولفت الموقعإلى أنه ليس واضحًا حتى الآن عدد الدول المتوقع أن تشارك بهذه الخطة، مُبيّنًا أن دانفورد توقع أن يتم تحديد الدول التي ستشارك في هذه الخطة خلال الاسبوعين المقبلين، قبل أن يجري العمل بشكل مباشر مع جيوش هذه الدول.

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