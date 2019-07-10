10/07/2019

أسباب تدفعك للشعور بالعطش رغم شرب الماء..

أكدت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية أن العطش يدل على حاجة الانسان للماء الذي يساعد الجسم على تأدية كافة وظائفه بشكل صحيح، ومن الطبيعي أن يشعر المرء بالعطش على فترات، وخاصة بعد ممارسة نشاطات مثل التمارين الرياضية، أو بعد تناول طعام حار أو بعد الاستيقاظ صباحًا.

وأشارت الى أنه "في بعض الأحيان يكون العطش أكثر من المعتاد ويستمر حتى بعد تناول أكواب من الماء".

ويمكن أن يحدث العطش بسبب بعض العادات اليومية الخاطئة أو بسبب الأمراض الكامنة، وفيما يلي مجموعة من الأسباب التي تؤدي للشعور بالعطش المفرط، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا":

1- الإفراط في تناول الطعام الحار والمالح بشكل يومي

2- التعرق الدائم وخاصة في فصل الصيف

3- ممارسة التمارين الرياضية بشكل مفرط

4- القيء والإسهال

5- تناول كمية عالية من الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات

6- نزيف الدم

8- السكري وامراض الغدة الدرقية

9- القلق المزمن

10- اتباع نظام غذائي غير صحي والإفراط بالنوم

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