10/07/2019

تصادم مقاتلتَيْن قطريتين أثناء تدريب عسكري

أعلنت وزارة الدفاع القطرية في بيان عن تصادم طائرتَي تدريب عسكريتين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، ونجاة الطياريْن.

وبحسب "رويترز"،قالت وزارة الدفاع القطرية إن طائرتي تدريب عسكريتين اصطدمتا في الجو، لكن الطيارَيْن تمكنا من القفز منهما بسلام.

وذكر بيان للوزارة على حسابها على "تويتر" أنه "أثناء رحلة تدريبية حدث تصادم بين طائرتي تدريب، وتمكن قائدا الطائرتين من

الخروج سالمين باستخدام الكرسي القاذف".

هذا ولم تذكر الوزارة متى وقع التصادم.

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