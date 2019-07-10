الخليج

ما هي أبرز الصفقات الجديدة بين قطر والولايات المتحدة؟

10/07/2019

ما هي أبرز الصفقات الجديدة بين قطر والولايات المتحدة؟

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بيانًا مشتركًا أعقب لقاءهما في البيت الأبيض كشفا فيه عن أبرز التبادلات التجارية التي ستربط البلدين في الفترة المقبلة.

وتضمّن التبادل التجاري شراء الخطوط الجوية القطرية لـ5 طائرات من طراز بوينغ 777، بالإضافة إلى التزام الخطوط القطرية بشراء طائرات غولف ستريم .

وتم توقيع اتفاقية بين شركة شيفرون فيليبس للكيماويات وشركة البترول القطرية للعمل على تطوير وبناء وتشغيل مجمع بتروكيماويات في قطر.

وتضمنت الاتفاقة التزام وزارة الدفاع القطرية بشراء منظومتي رايثوم نايسيم  وباتريوت، بالإضافة إلى اختيار الخطوط الجوية القطرية لمحركات وخدمات جي جات، لتشغيل طائرات بوينغ 787 و777.

وأكد البيان المشترك أن هذا التبادل التجاري يشكل مثالًا جديدًا للروابط التجارية والسياسية والأمنية القوية بين أمريكا وقطر.

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