الخليج

السلطات السعودية تقتلع النخيل من منازل العوامية

10/07/2019

السلطات السعودية تقتلع النخيل من منازل العوامية

على غرار إجراءات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين، أقدمت السلطات السعودية على اقتلاع أشجار النخيل في بلدة العوامية شرق المملكة.

وفي السياق، كشف مصدر أهلي أن سلطات آل سعود قامت خلال الأيام القليلة الماضية بإقتلاع أشجار النخيل من أمام منازل المواطنين في بلدة العوامية، وذلك بعد إزالة النخيل بالكامل من أرض الرامس الزراعية.

المصدر شكى ضيق الأهالي في العوامية من الخناق الذي تمارسه السلطات السعودية حيالهم في مختلف الإتجاهات، ولا سيما المداهمات شبه اليومية وحملات الإعتقال غير المبرّرة، لتصل إلى حدّ الإعتداء على ما تتمتع به هذه البلدة من موارد طبيعية وجمالية.

وأرفق المصدر رسالته بمقاطع فيديو تُظهر إقدام جرافات تابعة للقوات السعودية في وضح النهار على إقتلاع أشجار نخيل من أمام منازل الأهالي، مخلّفةً وراءها أكوامًا من الحطام بعد إزالة المظهر الجمالي الذي كانت تضفيه هذه الأشجار على البلدة.

يُذكر أن السلطات السعودية قامت في النصف الأول لعام 2019 الجاري بتجريف مزارع الرامس في مدينة العوامية بالقطيف عبر اقتلاعها أشجار النخيل، وذلك بعد أن أجبرت الأهالي على التوقيع تحت التهديد على أوراقٍ للتنازل عن أرضهم وهو الأمر الذي رأى فيه مراقبون أنه يأتي "استكمالًا للحملة التي بدأها آل سعود لمحو تاريخ المنطقة الشرقية بأكملِها".

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