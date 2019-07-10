عين على العدو

خطة لإخلاء مستوطنة "سديروت‎" لتفادي صواريخ غزة

10/07/2019

خطة لإخلاء مستوطنة "سديروت‎" لتفادي صواريخ غزة

قالت القناة "12" في كيان العدو إن الزخم في البناء الذي شهدته مستوطنة "سديروت" في السنوات الأخيرة من أحياء ضخمة ومبان متعددة الطوابق هو في مرمى النيران، موضحة أن الشقق مكشوفة أمام الصواريخ المضادة للدروع التي تُطلقها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة.

وعليه، أشارت القناة إلى أن المؤسسة الأمنية وجيش العدو شرعا في الأيام الأخيرة في بلورة خطة إخلاء للمستوطنين  في حال حصول تصعيد أمني مع غزة.

وبحسب القناة، فإنه في سياق الخطة سيُطلب من القاطنين إخلاء الشقق لتقليص الضرر والإصابة في المباني، واعتبرت أن لذلك مدلولات استراتيجية كبيرة.

القناة أضافت أن هذه الخطة مخصصة للقاطنين في الطوابق العليا في المباني التي أقيمت وأيضا لتلك التي من المتوقع أن يتم بناؤها في الأشهر المقبلة.

وختمت القناة بالقول إن الحديث يدور عن إجلاء آلاف المستوطنين من مستوطنة "سديروت".

 

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