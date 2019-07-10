10/07/2019

كيان العدو ينشر أرقامًا حول المهاجرين الى الأراضي المحتلة

نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن ما يسمى مكتب الإحصاء المركزي في كيان العدو قوله إنه في العام 2018 وصل الى الأراضي الفلسطينية المحتلة 28099 مهاجرا جديدا، أي بارتفاع 6.6% عن العام 2017.

وتوضح معطيات المكتب أنه منذ قيام كيان العدو الإسرائيلي هاجر إليه 3.3 مليون مهاجر، منهم 47.3% هاجروا الى الأراضي المحتلة منذ العام 1990.

وبحسب مكتب الإحصاء فإن إجمالي المهاجرين إلى الأراضي المحتلة بلغ في العام 2018 ما نسبته 67.7%، وصلوا من دول الاتحاد السوفييتي سابقا– وبشكل خاص من روسيا وأوكرانيا، 9% وصلوا من الولايات المتحدة، 8.7% وصلوا من فرنسا.

وفي العام 2018 مقابل كل 1000 مستوطن صهيوني وصل إلى الأراضي المحتلة 3.2 مهاجرا جديدا، وقد وصل عدد المهاجرين الجدد من آسيا إلى 1429 بارتفاع 12.3% مقابل 1237 في العام 2017، أما من إفريقيا فقد وصل إلى الأراضي المحتلة فقط 365 مهاجرا جديدا بانخفاض 14.1% مقابل 425 في العام 2017.

وفي العام الماضي أي 2018، العدد المرتفع من المهاجرين وصل من روسيا، اي 10460 مهاجرا بارتفاع بنسبة 46.6%، مقابل 7135 مهاجرا روسيا إلى الأراضي المحتلة في العام 2017.

وقد استمر في العام 2018 هبوط عدد المهاجرين من فرنسا فقد وصل إلى الأراضي المحتلة 2415 مهاجرا فرنسيا بانخفاض 23.5% مقابل العام 2017.

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