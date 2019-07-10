10/07/2019

بعد التراجع عن اتهام جارايا..هل يلتحق شحادة بالنجمة ؟

اتصالات بين النجمة والسلام زغرتا للتفاوض حول ادمون شحادة



ينتظر أن تعود الاتصالات بين ناديي النجمة والسلام زغرتا بهدف ضم "النبيذي" للمهاجم أدمون شحادة بعدما تراجعت إدارة نادي السلام زغرتا عن اتهامها المدير الفني للنجمة التونسي طارق جرايا بمحولة تحريض لاعبين على التمرد على الفريق الشمالي في إشارة للقاء الذي عقد بين اللاعب جان جاك يمين والمدرب التونسي الذي سبق له الإشراف على الفريق الزغرتاوي.

وأكدت إدارة السلام أن اجتماعا عقد بين رئيس النادي واللاعب أكد خلاله يمين أن اللقاء جرى بمحض صدفة وتتجه الإدارة لسحب الشكوى التي قدمتها للإتحاد ما يفسح المجال أمام احتمال انتقال شحادة الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للنبيذي، بعدما تم الاتفاق في غداء اهدن على كافة التفاصيل والقيمة المالية للصفقة، قبل أن يفاجئ جارايا الرئيس أسعد الصقال بأنه ليس بحاجة لشحادة ويطلب منه التريث، فهل سيلتحق شحادة بالنجمة الأيام القليلة المقبلة كفيلة بتقديم الإجابة؟

وفي سياق المباريات الودية حقق شباب الساحل فوزا وديا على مضيفه النجمة بثلاثة أهداف لهدف في مباراة تعطلت قبل سبع دقائق من نهايتها إثر إشكال حصل بين عدد من جماهير نادي النجمة الذين نزلوا لأرض ملعب المنارة وبعض لاعبي شباب الساحل بعدما أحرز السنيغالي داودا ديامي الهدف الثالث لكتيبة محمود حمود بعد إحتفاله أمام جمهور النبيذي الذي غضب ليتعطل قبل تدخل العقلاء لإخراج الجمهور من الملعب ويعلن الحكم عن نهاية اللقاء الذي شاهده حوالي 1500 مشجع نبيذي. وسجل زهير عبد الله وحيدر عواضة والسنيغالي ديامي أهداف شباب الساحل، بينما احرز البديل محمود كعور هدف النجمة الوحيد.

وتعادل الأخاء مع ضيفه البرج بهدف لهدف في لقاء ودي احتضنه ملعب بحمدون البلدي احرز سعيد عواضة هدف كتيبة عبد الوهاب أبو الهال الذي يعتزم اختبار لاعبيه البرازيليين الجدد خلال مباراة ودية الجمعة المقبل بينما سجل سميح دمج هدف البرج الوحيد.

العهد يعود للتمارين الأربعاء

بالموازاة، يعود لاعبو العهد إلى استئاف تدريباتهم استعدادا للموسم المقبل الأربعاء بعد الإجازة التي منحها المدير الفني باسم مرمر واستمرت 15 يوما للاعبين الذين حصدوا لقبي الدوري والكأس وبلغوا نهائي كأس الإتحاد الآسيوي عن منطقة غرب آسيا.

وينتظر أن يشارك العهد بفريق الشباب في كاس النخبة بهدف منح المزيد من الراحة للاعبي الفريق الذين تنتظرهم استحقاقات ثقيلة بدءا بتصفيات البطولة العربية في آب المقبل مرورا بكأس السوبار وانطلاق الدوري وصولا إلى مواجهة الجزيرة الأردني في نهائي غرب آسيا في الرابع والعشرين والأول من تشرين الأول المقبلين.

علما أن اللاعبين سيتمرنون على ملعب العهد بانتظار التعاقد مع مهاجم أجنبي من العيار الثقيل بعدما جدد الجهاز الفني لقائد المنتخب السوري ونجم دفاعه أحمد الصالح واحتفظ بالغاني عيسى يعقوبو.

ماذا يحدث في الأنصار علاء البابا يعلن اعتزاله

بعد لاعب الوسط غازي حنينة أعلن زميله المهاجم علاء البابا اعتزاله كرة القدم نهائيا وبشكل مفاجء ليوجه صفعة جديدة لكتيبة نزار محروس الذي يستعد لبناء فريق قادر على استعادت الأمجاد والظفر بلقب الدوري.

ونجحت إدارة الأنصار بخطف قائد المنتخب الوطني حسن معتوق بصفقة تعتبر من الأضخم في تاريخ الدوري اللبناني إضافة للحارسين نزيه أسعد والوافد من المكسيك نمر لحود ولاعبي البقاع الرياضي كلفن ضو وجهاد أيوب.

حسن محمد يغادر النجمة

أعلن المهاجم حسن محمد رحيله عن النبيذي، بعدما تم فسخ العقد بينه وبين إدارة النادي إثر تنازل المهاجم السريع عن حقوقه المالية.

وأكد محمد أن لكل بداية نهاية مودعا جمهور فريقه بعد تسع سنوات قضاها في أروقة ملعب المنارة.

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