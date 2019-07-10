10/07/2019

اليمن: المسيرة تعرض للمرة الأولى مشاهد للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير

بثّت قناة المسيرة اليمنية مشاهد عرضت للمرة الأولى لعمليات ميدانية لسلاحي القوة الصاروخية والجو المسير التي تم الكشف عنها منذ يومين، في معرض الشهيد الرئيس صالح الصماد للصناعات العسكرية.

وأظهرت مشاهد الإعلام الحربي في إيجاز صحفي لناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع عمليات إطلاق صاروخ قدس المجنح "كروز" على محطتي التحلية وكهرباء جيزان، وكذا عملية استهداف مطار أبها، حيث أصابت الهدف بدقة، ويشار إلى أن صاروخ قدس هو صاروخ محلي الصنع بعيد المدى.

وكشف الإعلام الحربي مشاهد للحظات إطلاقة وتحليق عدة طائرات لسلاح الجو المسير، في عمليات ميدانية سابقة قام بها سلاح الجو المسيّر في الداخل وفي عمق دول العدوان السعودية والإمارات.

ووثقت المشاهد لحظات انطلاق طائرة صماد 3 بعيدة المدى وتحليقها في عملية نوعية استهدفت دول العدوان، وأبرز عمليات للطائرة قصف مطاري دبي وأبو ظبي في الإمارات وقصف مصفاة أرامكوا شرق الرياض بالسعودية.

وجرى أيضا استعراض تحليق طائرة صماد1 وقاصف 2k وطائرة راصد في عمليات قام بها سلاح الجو المسير.

وخلال الإيجاز الصحفي أشار العميد سريع إلى أنه سيتم افتتاح معرض يضم كل الصناعات العسكرية محلية الصنع بعضها قيد التطوير وأخرى لم يكشف عنها.

وفي السياق نفسه، كشف قسم الصناعات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية عن قدرات ومميزات طائرتي صماد3 وصماد1 الهجومية والاستطلاعية.

وقال العميد سريع تعليقا على مشاهد تم بثها في المؤتمر إن" طائرة صماد 3 هجومية بمدى يصل من 1500 إلى 1700 كم، وتم تجريبها بعدة عمليات ناجحة استهدفت مطارات سعودية وإماراتية".

وأضاف العميد سريع أنه يمكن أن تنفجر طائرة صماد 3 الهجومية من أعلى إلى أسفل أو تصطدم مباشرة بالهدف وتحتوي على كميات مناسبة من المتفجرات"، موضحًا أن طائرة صماد 3 تمتاز بتكنولوجيا متطورة بحيث لا تستطيع المنظومات الاعتراضية كشفها.

كما كُشف في المؤتمر عن مميزات طائرة صماد 1 والتي هي طائرة مسيرة استطلاعية تستطيع الوصول إلى أكثر من 500 كم ولها قدرة على رصد الأهداف مباشرة إلى غرفة العمليات.

وأظهرت مشاهد لطائرة قاصف كي 2 الهجومية وهي تحلق في الأجواء لأول مرة منذ دخولها خط المواجهة، بالإضافة إلى تحليق طائرة راصد الاستطلاعية.

وأضاف العميد سريع:"نمتلك مخزونًا استراتيجيًا من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة بمختلف أنواعها"، مؤكدا أنه يكفي للاستمرار في الصمود لسنوات قادمة.

واستعرض في المؤتمر مشاهد لطائرة صماد1 أثناء قيامها بمهام استطلاعية على مواقع استراتيجية في مدينة جيزان منها ميناء جيزان ومحطة الشقيق.

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى - القائد الأعلى للقوات المسلحة مهدي المشاط قد افتتح منذ يومين معرض الرئيس الشهيد صالح الصماد للصناعات العسكرية اليمنية الذي يحتوي على نماذج للصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة الجديدة.

وأزاح المشاط في المعرض الستار عن الأسلحة اليمنية الجديدة وهي صاروخ قدس 1 المجنح وطائرة صماد 3 المسيرة وطائرة صماد 1 المسيرة الاستطلاعية وطائرة قاصف 2k المسيرة.

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