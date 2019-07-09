لبنان

فياض: أسقطنا ضريبة الـ2% على البضائع المستوردة دفاعًا عن الفقراء

09/07/2019

فياض: أسقطنا ضريبة الـ2% على البضائع المستوردة دفاعًا عن الفقراء

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن لجنة المال والموازنة أسقطت ضريبة الـ2% على البضائع المستوردة بعد التصويت عليها وبضغط من نواب كتلة الوفاء للمقاومة، وتمّ الاستعاضة عنها برسوم نوعية على 1500 منتج بين 3 و7%.

واعتبر أن حزب الله اتخذ هذا الموقف دفاعاً عن الفقراء وما وعد به حزب الله في هذا السياق حقق بقدر كبير.

ولفت فياض الى أن حزب الله اقترح صيغة جديدة للضريبة تكون على الكماليات ولا تطال الحياة المعيشية.

وفي سياق العقوبات الأميركية التي فرضت على قادة من حزب الله، اعتبر فياض أن "قرار العقوبات الأميركية إهانة قبل أي شيء للشعب اللبناني". واشار إلى أنه "يجب أن يكون هناك موقف رسمي من المجلس النيابي والحكومة حول ما يمس سيادة لبنان".

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