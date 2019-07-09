لبنان

حب الله يلتقي وفداً قيادياً من حركة أنصار الله

09/07/2019

حب الله يلتقي وفداً قيادياً من حركة أنصار الله

استقبل عضو المجلس السياسي في حزب الله الحاج حسن حب الله وفداً قيادياً من حركة أنصار الله ضم نائب أمين عام الحركة ماهر عويد وأبو طارق جشي، احمد سليمان، حسين المصري، طارق عيسى، حربي خليل، بحضور معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية الشيخ عطا الله حمود، وقد جرى البحث في آخر المستجدات في الشأن الفلسطيني والمخيمات.

وعرض  اللقاء  الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المخيمات ودعا إلى تفعيل العمل المشترك الفلسطيني وتعزيز العلاقة اللبنانية الفلسطينية.

وأدان المجتمعون  الحصار الذي يفرضه الكيان الغاصب على الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وقطاع غزة.   

كما دعا اللقاء إلى وحدة الموقف الفلسطيني في التصدي للمشروع الصهيو -أميركي في المنطقة والذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بعد مؤتمر الخيانة الفاشل في البحرين والذي شكل فرصة للمحور الأميركي الصهيوني السعودي لإزالة الحواجز النفسية أمام بعض الأعراب للتطبيع مع العدو الصهيوني مؤكدين على خيار المقاومة  وحشد كل الطاقات والإمكانيات لمواجهة ما سمي بصفقة القرن المشؤومة.

كما حيا اللقاء بسالة الشعب الفلسطيني في مسيرات العودة التي أحدثت إرباكاً لدى قادة العدو، مؤكدين على أن "الحراك الجماهيري يأتي في سياق حق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم وتقرير مصيرهم".‎

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