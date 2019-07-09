09/07/2019

ما هي فوائد البروكولي؟

ينتمي البروكلي إلى عائلة الخضراوات التي تشمل الكرنب واللفت وهو من أفضل الخضراوات الغنية بالعناصر الصحية وإذا كنت تحاول تناول طعام صحي فيجب أن تكون هذه الخضراوات ومنها البروكلي في قائمة الأطعمة التي تتناولها.

وفي هذا السياق، تشير العديد من الدراسات إلى أن زيادة استهلاك الأطعمة النباتية مثل البروكلي يقلل من خطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب، كما قد يعزز أيضًا الحصول على بشرة وشعر صحي، ويزيد من الطاقة والنشاط.

ويرتبط أيضًا تناول كمية عالية من البروكولي بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان الرئة والقولون، كما تشير الدراسات إلى أن الكبريتوفان وهو مركب يحتوي على الكبريت يزيد من قدرته على مكافحة السرطان.

وقد وجد الباحثون أن السلفورافان الذي يوجد في البروكلي يمكن أن يمنع انزيم هيستون ديستيلاز "HDAC" المعروف بأنه متورط في تطور الخلايا السرطانية.

كما يحتوي البروكلي على فيتامين مهم وهو حمض الفوليك الذي يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء، كما أن تناول كميات كافية من حمض الفوليك يساعد في الوقاية من سرطان القولون والمعدة والبنكرياس وسرطان عنق الرحم.

ويرتبط سوء تناول فيتامين ك بزيادة خطر الاصابة بكسور في العظام، لذا فإن كوب واحد فقط من البروكلي المفروم يوفر 92 ميكروغرام من فيتامين K أي أكثر من 100% من حاجتك اليومية، وبالتالي استهلاك كمية كافية من فيتامين K يحسن صحة العظام عبر تحسين امتصاص الكالسيوم والحد من إفراز الكالسيوم في البول.

ويساهم البروكلي أيضًا في احتياجك اليومي من الكالسيوم إذ يوفر 43 ملليغرام في كوب واحد، ويمكن أن يساعد فيتامين C المضاد للأكسدة عند تناوله بشكله الطبيعي على مكافحة تلف البشرة الناجم عن الشمس والتلوث وتقليل التجاعيد وتحسين نسيج البشرة بشكل عام.

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