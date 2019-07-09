فلسطين

الاحتلال يُعلن "غلاف غزة" منطقة عسكرية مغلقة

09/07/2019

الاحتلال يُعلن "غلاف غزة" منطقة عسكرية مغلقة

أعلن جيش الاحتلال اليوم أن منطقة النفق الذي تم اكتشافه في ما يسمى "المجلس الإقليمي-إشكول" في "غلاف غزة" منطقة عسكرية مغلقة، حسب ادّعائه.

وبموجب الأمر الصادر، أعلن الجيش منع المزارعين من القيام بعملهم في المنطقة.

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال العثور على نفق جديد في المنطقة الحدودية جنوبي قطاع غزة.

وبحسب القناة الـ"13"، فإن النفق يمتدّ من منطقة كرم أبو سالم، ليصل إلى منطقة ما يسمى "المجلس الإقليمي-أشكول" في "الغلاف".

ووفق القناة، تم الكشف عن هذا النفق الجديد خلال عمليات الحفر لبناء الجدار الأرضي على حدود القطاع. 

وأشارت القناة إلى أن هذا النفق يحمل الرقم 18 من جملة الأنفاق التي كُشف عنها على حدود غزة منذ العدوان الأخير على القطاع عام 2014.

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