09/07/2019

حرائق الهرمل تكشف حاجة الدفاع المدني الضرورية لمعدات إخماد النيران

اجتاحت الحرائق الضخمة في اليومين الماضيين جرد النبي موسى - صبوبا في السلسلة الغربية والبساتين والحقول والأحياء في مدينة الهرمل خصوصًا في حيي الدورة والسبيل، وصولا الى اطراف حي المرح. على مساحة تجاوزت الـ 2 كلم مربع، امتدت النيران الى عدد من المنازل في حي المرح مخلّفة أضرارًا جسيمة ألحقتها بالمزروعات والبساتين المحيطة.

رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر أكد في اتصال مع موقع "العهد الإخباري" أن فرق الدفاع المدني في مركز الهرمل الإقليمي بالتعاون مع مركز القصر وبلدية الهرمل تمكنت من السيطرة على كافة الحرائق وذلك بعد ساعات عدة من العمل المتواصل.

وأشار الى أن طوافة إطفاء تابعة للجيش اللبناني ساعدت فرق الدفاع المدني في عمليات اخماد الحرائق في جرد النبي موسى - صبوبا، لافتًا الى أن الحرائق أصابت المزروعات والبساتين والمساحات الخضراء في الجرد.

واستنكر النقص في التجهيزات والعتاد والاليات في مركز الدفاع المدني في الهرمل حيث اضطر المركز للاستعانة بالجيش، مطالبًا الدولة بتأمين النقص والالتفات لمدينة الهرمل، مشددًا على أهمية تأمين المستلزمات حفاظًا على سلامة المواطنين، فالحرائق كشفت النقص الكبير في المعدات والإهمال الكبير للمدينة.

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