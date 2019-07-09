09/07/2019

النجمة والأنصار يضمّان لاعبين جدد الى صفوفهما

الأنصار يضم حارس طرابلس نزيه أسعد

واصل فريق الأنصار حضوره القوي في سوق الانتقالات.

وبعد تعاقده مع قائد المنتخب الوطني النجم حسن معتوق لمدة ثلاث سنوات بصفقة تعتبر الأكبر في تاريخ الدوري اللبناني، أعلن الأخضر ضمّه لحارس طرابلس الرياضي نزيه أسعد لمدة خمس سنوات، لينضم للحارس اللبناني المكسيكي نمر لحود والمدافع كلفن ضو ولاعب الوسط جهاد أيوب إضافة لترسانة الفريق الطامح للظفر بلقب الدوري.

النجمة يضم عبد الله عيش

تأكيدا لما ذكرناه أمس أعلن النجمة ضمه لمدافع طرابلس عبد الله عيش ليكون ثالث لاعب تضمه إدارة النبيذي بعد مدافع الشباب الغازية مصطفى الشمعة وقائد الأنصار ودفاعه معتز بالله الجنيدي.

انتقال شحادة يتعقد والسلام يشتكي جرايا لإتحاد كرة القدم

رغم الاتفاق الذي أنجز بين إدارة ناديي النجمة والسلام-زغرتا الأحد على انتقال نجم الفريق الشمالي إدمون شحادة للنبيذي لقاء 160000 دولار في أحد مطاعم إهدن، وبعد أن كان مقررا أن يوقع شحادة صباح الإثنين على عقد انتقاله للنبيذي بشكل مفاجئ، أبلغ المدير الفني للنجمة التونسي طارق جرايا الإدارة بأنه لا حاجة له بشحادة ولا يريده بالفريق علما أنه من شجع النادي على استقدامه.

من جهته أصدر نادي السلام-زغرتا بيانا مسائيا كشف خلاله أن موقف جرايا المستجد من اللاعب سببه رفض شحادة ان يكون المدرب التونسي وكيل لأعماله ليفاوض عنه بالعقود المستقبلية.

وتقدمت إدارة السلام بشكوى للإتحاد اللبناني لكرة القدم بحق جارايا على خلفية اتصاله ببعض لاعبي الفريق وتشجيعهم على الانتقال للنجمة، متهما المدرب التونسي بزرع الفتن والتحريض.

وطالب سفير الشمال الاتحاد بحماية الأندية من هذه الظاهرة غير الرياضية.

معتز بالله يلعب مع الأنصار في كأس النخبة

يبدو أن الأنصار يستعد لتوجيه ضربة جديدة لغريمه النجمة بعدما ظفر بخدمات لاعبه السابق حسن معتوق.

وقد كُشف النقاب عن وجود بند جزائي بعقد قائد الأخضر معتز بالله الجنيدي الذي وقع على عقد مبدئي مع النجمة لموسمين يمنع لاعب المنتخب الوطني من التوقيع مع أي نادي لبناني شرط موافقة الأنصار أو دفع مبلغ 100000 دولار حتى بعد انتهاء العقد في 31 تموز الجاري.

وكشف أمين سر الأخضر عباس حسن أن الجنيدي سيعود لتمارين الفريق ليكون جاهزا للمشاركة في كأس النخبة التنشيطية التي يستهلها الأنصار بمواجهة النجمة في الرابع والعشرين من الجاري.

جوبيتاريو يواصل اختباراته للاعبي المنتخب

واصل الجهاز الفني للمنتخب اللبناني لكرة القدم اختباراته للاعبين تمهيدا لاختيار التشكيلة التي ستخوض منافسات بطولة غرب آسيا نهاية الشهر الجاري في مدينة كربلاء العراقية.

وشارك في التدريبات التي أشرف عليها الروماني ليفيو جوبيتاريو 25 لاعبا بينهم لاعبي العهد الذين غابوا عن الأسبوع الأول.

وتستمر التدريبات على ملعب بيروت البلدي قبل أن تنتهي الاختبارات الأسبوع المقبل لاختيار التشكيلة التي ستخوض الاستحقاقات المقبلة، علما أن تصفيات كأس آسيا وكاس العالم ستنطلق في الخامس من أيلول المقبل.

العهد سيشارك بالشباب في كاس النخبة

يتجه نادي العهد للمشاركة بفريق الشباب في مسابقة كاس النخبة التنشيطية والتي ستفتتح في العشرين من تموز الجاري بهدف منح قسط أكبر من الراحة للاعبي الفريق الأول الذين خاضوا موسم مضني وشاق توج بالألقاب المحلية والوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي عن منطقة غرب آسيا لمواجهة الجزيرة الأردني.

النجمة يوافق على الاستغناء عن يوسف الحاج

منحت إدارة نادي النجمة صانع الألعاب الشاب يوسف الحاج كتاب استغناءه بعدما عاد لكتيبة المدرب طارق جرايا الشهر الماضي اثر انتهاء إعارته للراسينغ الذي سجل معه هدفين وصنع ثلاثة.

وقدم الحاج 21" عامًا" أداء جيدا مع الفريق الأبيض الذي هبط للدرجة الثانية.

وينتظر أن يحسم اللاعب الشاب الوجهة التي سيسلكها خاصة وأن بحوزته عدة عروض من أندية في الدرجتين الأولى والثانية.

غازي حنينة يعتزل

أعلن لاعب وسط الأنصار والمنتخب اللبناني لكرة القدم غازي حنينة اعتزاله اللعبة نهائيا، مشيرا في بيان نشره على صفحته الخاصة على موقع "فايسبوك" أنه اتخذ قراره كي يستطيع استكمال دراسته لهندسة الميكانيك.

وكان حنينة قد انضم مطلع الموسم الماضي للأنصار بصفقة تبادلية مع العهد الذي ضم ربيع عطايا مقابل حنينة وحسن شعيتو وحسن بيطار.

وغاب اللاعب الدولي لفترة طويلة عن صفوف الأخضر قبل أن يستعين به المدير الفني عبد الله أبو زمع خلال فترة الإياب.

وسيشكل ابتعاد حنينة عن الأخضر نكسة كبيرة للمدير الفني نزار محروس الذي كان يضع بحساباته الاستفادة من حنينة خاصة وأن هناك استحقاقات محلية وآسيوية تنتظر الأنصار الموسم المقبل.

البرج يضم لاعب التضامن-صور محمد فاعور

تعاقد نادي البرج مع لاعب وسط التضامن صور محمد فاعور 31 عامًا لتكون الصفقة الثالثة عشرة التي تبرمها إدارة النادي الأصفر.

وكان فاعور الذي يتمتع بمهارات جيدة قد لعب للتضامن-صور والصفاء والإصلاح -برج الشمالي وشارك مع النجمة في تصفيات البطولة العربية في أيار 2018.

ويعتبر فاعور الذي وقع على عقد لمدة ثلاث سنوات بديلا جيدا لمحمد الدقة الذي كان يسعى للتعاقد مع لاعب ارتكاز الأنصار بلال نجدي على سبيل الإعارة إلا أن الصفقة تعثرت في اللحظات الأخيرة.

وتعمل إدارة البرج على التعاقد مع لاعب الأنصار السابق حسين إبراهيم الذي خاض منافسات الدرجة الثانية مع الأصفر على سبيل الإعارة قبل أن تباشر فتح ملف اللاعبين الأجانب.

وائل عرقجي يغيب عن مواجهة دالاس مع ساكرامنتو في الدوري الصيفي

لم يشارك صانع ألعاب الرياضي والمنتخب اللبناني لكرة السلة وائل عرقجي في مباراة فريقه دالس بمواجهة ساكرامنتو ضمن الدوري الأمريكي الصيفي لكرة السلة.

منتخب لبنان سيشارك في دورة حسام الدين الحريري لكرة السلة

سيشارك المنتخب اللبناني لكرة السلة في دورة حسام الدين الحريري التاسعة والعشرين لكرة السلة والتي يحتضنها ملعب الرياضي في المنارة ابتداء من العاشر وحتى الثامن عشر من أيلول المقبل.

وتعتبر البطولة التي سيشارك بها إلى جانب المنتخب الوطني أندية الرياضي وبيروت وبطل أنغولا وشاركس الأوكراني وجمعية سلا المغربي والاتحاد الاسكندري المصري وأهلي بنغازي الليبي، تحضيرا جيدا لرجال الأرز استعدادا لتصفيات كأس آسيا 2021.



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