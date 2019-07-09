09/07/2019

"ناشيونال انترست": صفقة كوشنر أثبتت فشلها بعد مؤتمر البحرين

أكد مستشار وزارة الحرب الأميركي السابق دوف زاخيم في مقالة نشرها موقع "ناشيونال انترست" أن أغلب المراقبين اعتبروا ان "ورشة المنامة" كانت "مجرد مشهد علاقات عامة في أسوأ الأحوال" و"فرصة لتواصل رجال أعمال عرب مع إسرائيليين".

وأضاف الكاتب أن ""ورشة المنامة" لم تكن ستحقق شيئًا لأن مشكلة الفلسطينيين هي سياسية وليست إقتصادية"، وتابع أن "العالم العربي غير مستعد للتخلي عن القضية الفلسطينية"، وقال إن "الورشة لم تحقق الكثير على صعيد العلاقات "غير الحكومية" حتى"، ونقل عن أحد رجال الأعمال العرب الذين شاركوا في الورشة وصفه إياها بـ"المؤتمر الضعيف".

وشدد زاخيم على أن التصريحات الأميركية حول أهمية "ورشة المنامة" ليست بالأمر المفاجىء، إذ أن مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر ومسؤولين آخرين معنيين بهذا الملف مثل جايسون غرينبلات يروجون منذ ما يقارب ثلاثة اعوام لما يسمى بـ"صفقة القرن"، وهم بحاجة لتقديم نتائج لمساعيهم.

الكاتب تابع أن "دول الخليج ليس لديها مشكلة بإقامة علاقات علنية مع "إسرائيل""، مشيرا إلى تصريحات وزير الخارجية البحريني خلال مقابلة مع احدى وسائل الاعلام المعادية تحدث فيها عن رغبة بلاده في إقامة علاقات افضل مع كيان العدو.

وأكد أن هذا الموقف يمثل الموقف السعودي، إذ أن البحرين نادرا ما تتخذ مواقف من دون دعم ضمني من الرياض.

وقال إن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو مهتمّ بضم أجزاء من الضفة الغربية أكثر من إعطاء الاستقلال" للفلسطينيين"، معتبرا أن كوشنر يخدع نفسه.

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