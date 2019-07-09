09/07/2019

محاكمة ابنة الملك السعودي في فرنسا تنطلق..

تخضع حصّة ابنة الملك السعودي سلمان اليوم الثلاثاء للمحاكمة غيابيا المتهمة بإصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب عامل كان يقوم بأشغال في شقتها الباريسية (منطقة فوش) في عام 2016 بعد اتهامه بالتقاط صور.

وطبقا للائحة الاتهام التي نشرتها وكالة "رويترز"، فقد أبلغ العامل المصري أشرف عيد الشرطة أن الحارس الشخصي لحصّة قيّد يديه وقام بلكمه وركله وأجبره على تقبيل قدمي الأميرة بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول.

وأجري تحقيق رسمي مع الحارس للاشتباه بارتكابه عنفا مسلحا وسرقة واحتجاز شخص رغما عنه، وتم رفض دفعه كفالة في أول تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وقال عيد للشرطة إنه تعرض للضرب وإن الأميرة حصة عاملته وكأنه كلب وقالت له‭ ‬"سوف تعرف كيف تخاطب أميرة وكيف تخاطب الأسرة المالكة".

وتنفي الأميرة حصة (43 عاما) شقيقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ارتكاب أية مخالفة، وقال محاميها إيمانويل موين إن التحقيق قام على أكاذيب، وفق ادّعائه، مضيفا إن الأميرة لم تتفوه بمثل هذه الكلام مطلقا، حسب تعبيره.

ومع صدور أمر اعتقال دولي بحق حصة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، قال محاميها إن وجود أمر بالقبض عليها حال دون حضورها جلسة اليوم الثلاثاء، وأضاف أن محاولات تمكين المحققين من استجوابها عبر الفيديو رُفضت.

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